Daniel Jadue en la previa de debate: “Con estos socios ¿para qué necesitamos derecha?”

Daniel Jadue, ex alcalde Recoleta, apuntó a las críticas recibidas por el Partido Comunista, en la previa del último debate de las primarias presidenciales, por parte de Carolina Tohá y Gonzalo Winter.

El otrora jefe comunal, quien participó en una actividad partidista en San Felipe, en su primera aparición tras decretarse su arresto domiciliario nocturno, recalcó que “con esos socios ¿para qué necesitamos derecha en nuestro país?”.

En la oportunidad, Jadue dejó en claro su respaldo a la candidata presidencial del PC, Jeannette Jara, aseverando que “la verdad es que hay una sola candidata que representa la posibilidad de transformaciones y es nuestra compañera Jeannette. No hay más”.

“Hoy día tenemos un desafío que, además, a algunos les puede parecer incómodo. Cuando vemos a nuestros socios, uno piensa que con esos socios, ¿para qué necesitamos derecha en nuestro país?”, reiteró el ex alcalde.

Las palabras de Daniel Jadue se suman a lo expresado por Lautaro Carmona, timonel comunista, quien respondió a Carolina Tohá, abanderada del Socialismo Democrático, tildándola de “anticomunista”.

Ante esto, Tohá puntualizó que “no acepto que se me ponga el título de anticomunista. He trabajado toda mi vida con el PC, he defendido al PC una y otra vez cuando recibe ataques arteros, injustos, o se le intenta poner caricaturas o prejuicios: nunca voy a aceptarlo, nunca lo he aceptado y siempre me he opuesto a esas actitudes”.