Kaiser cuestiona manejo de La Moneda en RR.EE.: “Somos vistos en la línea de Nicaragua, Cuba y Venezuela”

Johannes Kaiser, candidato presidencial del PNL, cuestionó el accionar del presidente Gabriel Boric en materia internacional, luego de la condena del Ejecutivo al ataque militar de Estados Unidos a Irán.

En entrevista con Estado Nacional, el diputado planteó que “las crisis internacionales, en la medida en que nosotros no estamos directamente involucrados con intereses particulares de Chile, tienen que ser enfrentadas por Chile desde el principio de la neutralidad. Nosotros debiésemos ser neutrales en estas materias”.

El legislador hizo énfasis en que el presidente Boric no hablara de “instalaciones nucleares”, apuntando que “el presidente de la República la noche de ayer salió a condenar a Estados Unidos por haber atacado reactores nucleares. En primer lugar, yo no salgo a condenar algo que no sucedió de esa manera, porque lo que se atacaron fueron instalaciones de enriquecimiento uranio, que es otra cosa con reactores nucleares”.

“El señor presidente ha sido precipitado en más de una ocasión en materia de relaciones internacionales. Yo creo que le ha hecho un daño muy profundo a lo que ha sido nuestro bien ganado prestigio en materia de relaciones internacionales. Se ha gastado la cuenta de ahorro que llenó la Concertación, extrañamente, en materia de nuestro respeto internacional”, advirtió.

En esta línea, Johannes Kaiser acusó que “ahora estamos o somos vistos probablemente desde el extranjero, en la misma línea que Nicaragua, Cuba, Venezuela y otras naciones”.

“Nosotros podemos hacer un calendario de declaraciones desafortunadas del señor Presidente de la República en materia de relaciones internacionales desde el día uno de su mandato hasta el día de hoy. Y cada vez sale entonces con, de alguna manera, zafa”, sentenció.