“Voy a ser continuidad”: Gonzalo Winter defendió mantener los ideales del gobierno actual en debate oficialista

Gonzalo Winter se refirió a la posibilidad de ser continuidad de la actual presidencia de Gabriel Boric, con quien comparte militancia de partido político. El candidato por el Frente Amplio aseguró considerarse como “continuador de los principios y valores” del gobierno.

Al ser consultado por el paso a una postura más conservadora por parte de Boric desde su llegada al sillón presidencial, Winter aseguró que seguirá los pasos de todas las versiones del presidente. “Voy a ser continuidad de los dos, o de los seis según se pueda medir esa pregunta“, comenzó.

Luego se refirió al movimiento No Más AFP: “Nosotros estamos orgullosos de decir no más AFP, yo creo que es un sistema que le hace mal a Chile y que entrega malas pensiones. También estoy orgulloso de que hayamos tenido, los cuatro aquí presentes, la flexibilidad para haber encontrado un acuerdo en el Parlamento, porque el pueblo de Chile quiso ese Parlamento, y nosotros decidimos darle una urgencia, porque los actuales pensionados necesitaban pensiones dignas y estuvimos dispuestos a dársela”.

“También estoy orgulloso de aprender, de poder enmendar, de ser parte de un gobierno que es capaz de escuchar el momento político del país y decir, sabes qué, yo voy a gobernar para el país que me toca y no para el país que yo sueño“, agregó.

“Eso me parece una forma responsable de gobernar y me gustaría emularla, por eso me considero continuador de los principios y valores que han buscado este gobierno y que nos dieron el royalty minero o las 40 horas”, cerró el candidato.