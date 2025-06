Los detalles de la querella por fraude al fisco del CDE contra el diputado Miguel Ángel Calisto

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el diputado de la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto (ind./Demócratas), por el presunto delito de fraude al fisco. La acción judicial también va dirigida contra quienes resulten responsables, en el marco de la investigación que actualmente lleva adelante el Ministerio Público.

Según detalló el CDE, la querella —interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique— que apunta a Calisto también se dirige “contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein“, a quienes se acusa de haber participado en “una serie de maniobras destinadas a desviar fondos públicos provenientes de asignaciones parlamentarias”, utilizándolos para fines ajenos a lo establecido en la Ley de Presupuestos.

En el caso de Graf, el CDE sostiene que habría actuado “coludida con el diputado Calisto“, firmando una serie de contratos de prestación de servicios supuestamente destinados a apoyar el trabajo parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios. Sin embargo, se indica que estos contratos carecían de respaldo y que los pagos por honorarios —que fueron aumentando con el tiempo— no tendrían justificación ni evidencia de cumplimiento de las funciones contratadas.

De tal forma, “existen múltiples antecedentes” que indicarían que Graf “no era reconocida por las personas que trabajaban para Calisto en Aysén, como alguien que prestara servicios en el equipo de trabajo del diputado en la región”. Además, se sostiene que la falta de cumplimiento en los servicios contratados era “conocido y aceptado por el querellado Calisto“.

El organismo también acusa al parlamentario de haber “faltado a los deberes de su cargo e incurrido en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos“, al promover la firma de contratos por servicios que no fueron prestados y desembolsar más de $100 millones a la imputada, en perjuicio del Fisco.

Asimismo, el CDE afirma que se identificaron “una serie de transferencias de dineros entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el diputado“, coincidentes con períodos de campañas políticas en la región. Estas operaciones habrían tenido como fin desviar recursos públicos hacia actividades electorales y gastos particulares de forma “dolosa” por los responsables.

La defensa de Calisto

El diputado Calisto salió al paso para referirse sobre la querella, afirmando que “viene hace cerca de cuatro años” y que justo vuelve en la previa de las elecciones parlamentarias.

“He participado en muchas declaraciones, entregué mi teléfono, he colaborado con la justicia en todo procedimiento que me han solicitado, porque es lo que corresponde a cualquier chileno que es denunciado”, explicó el diputado por la Región de Aysén.

Asimismo, hizo la observación de que “siempre reflotan este tema cuando estamos a pocos meses de la elección parlamentaria“, a desarrollarse en noviembre.

De todas formas, aseguró estar tranquilo y que, “evidentemente, el Consejo de Defensa del Estado tiene todo el derecho a participar, a conocer detalles y a hacerse parte del proceso”.

“La gente de mi región me conoce, sabe cómo hemos procedido durante todos estos años, desde hace más de 12 años que estoy en política, desde que era consejero regional, y, evidentemente, ellos saben también que en tiempos de campaña, en tiempos de elecciones, este tipo de prácticas ocurren“, concluyó.