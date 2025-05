Reforma al sistema político: los intereses que retrasan la tramitación en el Senado y que lo tienen al borde del fracaso

El primer punto en tabla para la discusión de la sesión del martes 6 de mayo en el Senado era la reforma constitucional al sistema político —o reforma al sistema electoral, como algunos insisten en llamarle—, iniciativa parlamentaria que propone un drástico cambio a la lógica de cómo funciona la relación entre parlamentarios y partidos políticos.

Sin embargo, a pesar de que el proyecto ya se había discutido por más de seis meses en la comisión y fue aprobado de manera transversal en la Comisión de Constitución, la tramitación se volvió a retrasar.

¿La razón? El senador Matías Walker (Demócratas) solicitó a nombre de su comité, que comparte con su par Ximena Rincón, una segunda discusión del proyecto lo que obligó a aplazar nuevamente la discusión que ya se había postergado debido a que hace unas semanas se había extendido el debate por el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

De hecho, en la sesión sólo se alcanzó a leer el informe de la Comisión de Constitución por la senadora Paulina Núñez (RN) para luego cerrarse del debate, pese a que se esperaba que se comenzara a votar en particular la reforma.

Pero Demócratas no es la única fuerza que apuesta por dilatar el debate. En la reunión de comités del Senado que se dio este lunes —instancia en que se acuerda la tabla y los puntos a discutir— los comités de la DC, PC, FRVS, FA y PSC votaron en contra de poner en tabla el proyecto, mientras que Demócratas y el PDD se abstuvieron.

En la práctica, esa fue la primera señal que evidenció cómo el proyecto ya ha perdido respaldo en la Cámara Alta, donde se pensaba que iba a ser de fácil tramitación debido al respaldo transversal que se vio en un primer momento.

La reforma, presentada por senador Alfonso de Urresti (PS), gozó de un importante respaldo transversal cuando inició su tramitación al sumarse en la firma los senadores Luz Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Jaime Quintana (PPD), todos líderes de sus partidos.

Pero el rechazo a las indicaciones que ingresó el Gobierno, y que éste le haya quitado el respaldo a la iniciativa que en un primer momento se pensó en apoyar, son factores que hoy tienen al borde del fracaso a la reforma, además de los intereses que cruzan a cada partido en un periodo especialmente complejo: la negociación para las parlamentarias.

Los intereses que retrasan la reforma

En paralelo a la tramitación de la reforma al sistema político se desarrollan las negociaciones para las próximas elecciones parlamentarias a llevarse a cabo en noviembre de este año.

Esto toma relevancia ya que los dos principales aspectos de la reforma tiene directa relación con la lógica que se negocian las listas.

Por una parte, el proyecto establece un umbral del 5% para que los partidos puedan verse representados en el Congreso y una norma antidíscolos que quita el escaño a parlamentarios que renuncien a sus partidos.

Demócratas, partido que solicitó la segunda discusión, hoy negocia con Chile Vamos una lista parlamentaria conjunta luego de que la candidata presidencial del partido, Ximena Rincón, no lograra cumplir con los requisitos dispuestos por el Servel para estar presente en una primaria legal.

El partido tiene prácticamente la obligación de buscar aliados para la elección considerando que esta será la primera vez que se sometan a los comicios parlamentarios en solitario.

Actualmente, todos los parlamentarios de la tienda en ejercicio fueron electos por otros partidos. Rincón y Walker, y los diputados Joanna Pérez, José Saffirio y Miguel Ángel Calisto fueron electos por la DC. Mientras que Víctor Pino fue elegido diputado por el PDG y Erika Olivera por un cupo de Chile Vamos.

En caso de que Demócratas no lograse la lista única con la coalición de centro derecha, la reforma al sistema político le impediría tener representación en el caso de obtener un mal resultado en la elección parlamentaria. A eso se suma que Ximena Rincón, la parlamentaria con mejor rendimiento electoral, no puede optar a la reelección por haber cumplido con los dos periodos que estipula la ley.

Como antecedente, en la elección municipal Demócratas junto a Amarillos por Chile obtuvieron un 2,59% de los votos a nivel nacional. Dicha cifra es considerablemente menor al 5% que solicita la reforma para obtener escaños.

Demócratas, en todo caso, no es el único partido que se resistió a poner en tabla el proyecto.

La Democracia Cristiana también está asfixiada por los malos resultados electorales. Incluso, el presidente del partido, Alberto Undurraga, hoy está presionado para alcanzar un acuerdo parlamentario en vistas a los magros resultados de las últimas elecciones. El comité DC también votó en contra de poner en tabla el proyecto.

Senadores adelantan fracaso de la reforma

El PC y el FA, en tanto, también se han opuesto a la iniciativa.

La senadora Claudia Pascual (PC) estuvo presente en toda la tramitación de la reforma cuando le tocó integrar la comisión votando en contra de la idea de legislar siendo el único voto disidente. Y ahora, su par del FA, Juan Ignacio Latorre, se sumó a la resistencia al proyecto dándolo por desahuciado.

“Mi impresión es que dado el calendario electoral, dado los plazos que ha puesto el Servel para que estos cambios operan en la elección de noviembre y dado que además tienen que pasar en el caso de reforma del sistema político por la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que se está legislando no va a tener viabilidad política”, advirtió Latorre.

Lo que dijo el senador no es un secreto para nadie: la reforma al no tener el respaldo del Gobierno —que ha dicho que va a presentar su propia reforma— y la resistencia de la Cámara, lo más probable es que duerma en la Comisión de Constitución de la Cámara una vez se apruebe en el Senado.

Consultado por EL DÍNAMO, el autor del proyecto, el senador Alfonso de Urresti (PS) apuntó a sus pares del oficialismo señalando que “es una lástima que el PV y el FA sigan dilatando la discusión de una reforma al sistema político. Ya no hay justificaciones para no respaldar esta iniciativa que mejora (el sistema político), evita la fragmentación y da más certeza al sistema político, algo que el propio gobierno ha impulsado”.

Y acotó: “Esperamos que no se siga dilatando esta situación y que tengamos una votación contundente la próxima semana para pasar a la Cámara y seguir aportando con este proyecto que ha tenido un respaldo transversal desde la UDI al Partido Socialista para mejorar nuestro sistema político y no tener más excusas para no votarlo o dilatar su votación”.

El senador Esteban Velásquez (FRVS), por su parte, señaló a este medio que “en un año electoral este tipo de discusiones son complejas, los cálculos políticos están a la orden del día, sin embargo, espero que esto no sea un obstáculo para poder avanzar en una reforma adecuada con total respeto a las minorías y que permita mayor gobernabilidad”.