Matthei, Parisi o Mayne-Nicholls: quién representará al centro político en una elección que asoma como polarizada

¿Existe un electorado que se identifique con el centro político? Esa es la pregunta que hoy ronda en los comandos y que tratan de responder analistas ante el nuevo cuadro que se abrió de cara a la presidencial de noviembre.

Es que la dura derrota que sufrió Carolina Tohá, la candidata del Socialismo Democrático y que se perfilaba como la opción moderada para los comicios presidenciales, terminó por sucumbir ante Jeannette Jara, la carta del Partido Comunista (PC).

Con ese resultado en mano, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se propuso capturar ese electorado moderado, el que no votaría por los candidatos que hoy asoman como los “radicales”: la misma Jara y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Para conseguir ese objetivo, militantes del partido Amarillos por Chile —que anunciaron hace unas semanas el apoyo a Matthei— han publicado cartas identificándose como ex miembros de la extinta Concertación para dar una señal de moderación de la campaña de la candidata de la centro derecha.

Sin embargo, hay otras figuras que también apelan a ese electorado. Nombres como el de Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi (PDG) o Ximena Rincón (Demócratas) aspiran a posicionarse como una opción de “centro”, aunque cada uno a su manera.

La carrera por un centro vaciado

Analistas y politólogos apuntan a que antes de discutir qué figura o sector podría llenar el vacío del centro, es necesario preguntarse si aún existe el votante que se posiciona ideológicamente en dicho espacio del espectro político.

Cristóbal Bellolio, analista y filósofo de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostuvo que “la pregunta sobre si hay alguien que pueda representar al centro político es, en realidad, dos preguntas en una. Porque lo primero que hay que definir es si existe algo así como el centro político. Y hoy no estoy tan seguro de que exista algo que uno pueda definir ideológicamente como centro político”.

En ese sentido, Bellolio explicó que “uno podría hablar de un votante moderado, que es menos ideológico y quizá le gustan cosas de un lado y de otro, no es tan fanático, no tiene un domicilio político tan rígido. Pero ese votante medio, más moderado, convive con este votante no habitual o retraído que, dependiendo del carisma del candidato, del momento político, se decanta por una opción”.

Una idea similar plantea Ricardo Hernández, coordinador del programa Política y Sociedad de Res Pública, quien adelanta que “la elección presidencial sin dudas será una contienda polarizada en el entendido que se está dando al país dos visiones de sociedad completamente opuestas”.

“Hoy en día está en entredicho la existencia o no de un centro político propiamente tal, por lo que buscan alcanzar los candidatos es lo que se ha denominado el sentido común, el ciudadano de a pie e incluso a aquel que nunca ha votado en una elección presidencial con voto obligatorio que no necesariamente responde a patrones de izquierda – derecha”, dice Hernández.

La puja por llegar al electorado moderado

Definida las particularidades del elector “moderado” y “medio”, los analistas apuntan a que no sólo Matthei es capaz de captar a ese votante. Figuras como Parisi o incluso Kast o Jara podrían captar algo de ese electorado que habría quedado huérfano tras la primaria del oficialismo.

“Con la derrota de Tohá, Matthei parece tener el camino más libre para hablarle a dicho electorado, pero también lo harán Jara con su carisma y cercanía, Parisi con medidas innovadoras y Kast con sus propuestas sobre seguridad y reactivación económica”; dice Hernández.

También profundiza sobre la opción de la candidata de Chile Vamos: “Los problemas que aquejan a las élites políticas no coinciden muchas veces con los problemas ciudadanos. Tanto Matthei como las otras candidaturas que quieran apuntar a ese vacío de liderazgo que quedó al centro deberá ser hábil en distinguir que forma parte de una discusión de élite de la que en verdad sintonice con el problema de las familias chilenas en su diario vivir”.

Bellolio, en tanto, descarta a priori figuras como las del ex presidente Eduardo Frei o la de la senadora Ximena Rincón, puesto que provienen de la tradición política que hoy es rechazada por la ciudadanía.

En ese sentido, el experto apunta a Parisi como una de las opciones que podría ganar espacio en el centro. “Me parece más interesante lo de Parisi, porque es una especie de populista de centro, por decirlo de alguna manera. Una especie de populismo liberal, de “el liberalismo con ojotas” o un liberalismo que no viene de la élite sino que critica a la élite, pero destaca la trayectoria meritocrática del Chile en los últimos 30 años”.

Mayne-Nicholls y Rincón: los que apuntan al centro, pero no marcan

El independiente Harold Mayne-Nicholls, que hoy se encuentra en el periodo de busca de firmas, y la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, son dos de las figuras que han buscado posicionarse como los candidatos del centro, pero que hasta el momento no marcan en las encuestas.

De hecho, en Demócratas ya se ha comenzado a poner en discusión si es pertinente seguir adelante con la candidatura de Rincón ante la nula presencia en los sondeos y el hecho de que Amarillos, partido hermano, se desmarcó de su opción para apoyar a Matthei.

Sobre la opción de la timonel de Demócratas, Bellolio sostuvo que “descartaría cualquier figura tradicional de la ex Concertación. No creo que aparezca ni Rincón, ni Frey, ni Undurraga. Ninguna de esas figuras tiene absolutamente ninguna chance de volverse atractiva y popular, porque son figuras muy tradicionales que son las que la gente está rechazando”.

Sobre Mayne-Nicholls agregó que “me parece que su candidatura no ha aprendido nada. Si el día después de Jara, hubiese apareciera marcando seis puntos, cinco puntos, diría ah, aquí hay algo interesante. Pero me parece que es una candidatura que ni siquiera la gente sabe qué quiere establecer”.

Hernández acotó que “no se ve que estas candidaturas hayan logrado plasmar una propuesta país a la ciudadanía para solucionar temas de seguridad, migración o trabajo, lo que parece actualmente un requisito sin el cual las candidaturas se ven lejanas de alcanzar un resultado alentador”.

Asimismo, Hernández subrayó que las pasadas elecciones marcan un mal precedente para una aspiración presidencial encabezada por Rincón.

“Estos sectores que buscan el centro no fueron opción real en las elecciones para la convención, la presidencial y parlamentaria de 2021, la del consejos y las de GORES y municipalidades de 2024. Atraviesan una profunda crisis de representatividad: se habla del centro y de la importante en los medios y análisis, pero en las urnas siguen sin conectar con la ciudadanía”, sentenció.