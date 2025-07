Eduardo Frei lamentó el fin de la Concertación y lo calificó como “un desastre para Chile”

El ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle aseguró que en la actualidad se está viviendo “el colapso de la democracia en el mundo” y, en ese marco, lamentó el fin de la Concertación en el país.

El ex mandatario, militante de la Democracia Cristiana, se refirió al tema durante la ceremonia en la que fue investido con el grado de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma.

La actividad, que se llevó a cabo en la sede de Providencia, se efectuó para destacar el rol del ex jefe de Estado en “la consolidación democrática y el desarrollo moderno del país“.

El colapso de la democracia

Al hacer uso de la palabra, Eduardo Frei Ruiz-Tagle planteó que “hoy día vivimos en otro mundo”, y tras recordar que terminó su mandato hace 25 años, sostuvo que “la realidad del mundo hoy no tiene nada que ver“.

Ahondó en el tema y manifestó que, “desgraciadamente, tenemos que decirlo: estamos asistiendo al colapso de la democracia en el mundo. Los fenómenos que vemos todos los días son parte de eso“. Al respecto, dijo que solo existen 25 democracias plenas en el mundo, mientras que en 60 países hay regímenes autoritarios.

“Chile hasta hace muy poco tiempo estaba dentro de los primeros 25. Ha caído. Sigue siendo, junto a Uruguay, los dos primeros dentro de América Latina. Hay que cuidarlo, todos los días, a cada minuto. No nos damos cuenta”.

En esa línea, el ex mandatario lamentó que Latinoamérica “no pesa en el mundo hoy día, no pesa nada. Todos los procesos de integración que teníamos no están funcionando. El Mercosur, que seguía más o menos, todos los países quieren salirse. El Pacto Andino desapareció. No tenemos ningún proceso de integración importante funcionando“.

El lamento de Eduardo Frei por el término de la Concertación

Luego, Eduardo Frei Ruiz-Tagle abordó la política actual en Chile y cuestionó el sistema político, ya que “tenemos 24 partidos políticos en el Congreso y van a llegar a 30 para las elecciones de noviembre y diciembre“.

“No hay democracia ni gobierno capaz de gobernar eficientemente con 30 partidos, muchos de ellos pymes políticas, desgraciadamente. Y lo digo con toda realidad. Tenemos más de 20 candidatos presidenciales. ¿De qué estamos hablando? Es casi un negocio ya, un negocio ser candidato“, señaló a continuación.

Luego aseguró que “la crisis de los partidos políticos es desastrosa”, y añadió que “si no hacemos un cambio en la democracia chilena, la modernizamos, no hay solución para Chile“.

En la parte final de su intervención, Eduardo Frei recordó que tras el retorno de la democracia “éramos diferentes visiones, maneras de ser. Algunas con las mismas agrupaciones, después se cambiaron las agrupaciones, se deshizo la Concertación… un desastre para Chile“, concluyó.

A la ceremonia asistieron los ex senadores Andrés Zaldívar (DC) y Guido Girardi (PPD), y los alcaldes de Providencia y Huechuraba, Jaime Bellolio y Maximiliano Luksic, respectivamente.