VIDEO – Camila Vallejo en su regreso a La Moneda: “No me voy a ninguna parte”

La mañana de este miércoles 9 de julio se concretó el regreso de la ministra Camila Vallejo, quien retomó sus funciones luego del pre y post natal que cumplió debido al nacimiento de su segundo hijo.

En la entrada de La Moneda, la secretaria de Estado conversó con la prensa donde afirmó que “vuelvo como me comprometí con el presidente, estoy de vuelta con harta energía, con harta convicción“.

Pese a que disfrutó de estos meses junto al recién nacido, la vocera aseguró que estuvo “observando desde mi hogar los avances del Gobierno y todo lo que se pudo lograr, que parecía imposible, y gracias al trabajo colectivo, de los equipos con el liderazgo del presidente, se pudieron cumplir para con el país”.

Entre eso destacó, por ejemplo, triunfos legislativos como la Reforma previsional, la deuda histórica, la creación del Ministerio de Seguridad Pública”

“Vuelvo con harta energía y con harta convicción de seguir avanzando en estos poco más de ocho meses, porque queda harto trabajo“, agregó.

Consultada por la posibilidad de sumarse al comando de Jeannette Jara, en su regreso al Gobierno la ministra Camila Vallejo aseveró que “no me voy a ninguna parte. En diciembre me comprometí con que iba y volvía. Mi tarea ahora es seguir siendo ministra vocera de Gobierno”.