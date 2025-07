Encuesta Cadem: 35% cree que José Antonio Kast será el próximo presidente

La nueva edición de la encuesta Cadem reveló que un 35% cree que José Antonio Kast se convertirá en el próximo presidente de Chile.

Eso, pese a que en la preferencia espontánea se ubica en el segundo lugar con un 23%, siendo superado solo por Jeannette Jara, quien lidera con un 28%, aumentando en dos puntos con respecto a la semana pasada.

En el tercer lugar se ubicó Evelyn Matthei con un 14%, cuatro puntos menos que hace siete días, sumando un total de nueve puntos menos desde el 19 de junio.

Más atrás quedó Parisi con 8% (-2 puntos), Kaiser con 6%, Marco Enríquez-Ominami con 4% (+2 puntos) y Harold Manye Nicholls con 2% (-3 puntos). Además, el 10% no votaría, no sabe o no responde.

Segunda vuelta: José Antonio Kast gana según Cadem

En una eventual segunda vuelta, según Cadem, José Antonio Kast superaría a Jeannette Jara por 11 puntos, con un 47% contra un 36%. En el caso de que el abanderado republicano se enfrentara a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, la distancia se estrecharía pero aún así ganaría con un 37% contra un 31%.

Si Matthei y Jara llegaran al balotaje, en tanto, la primera vencería con un 42% frente a un 37%.