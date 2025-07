Los detalles de la reforma presentada por bancada UDI que permitiría a la Cámara de Diputados convocar al Cosena

Este martes 16 de julio, la bancada de la UDI presentaron una reforma constitucional para que la Cámara de Diputados tenga la atribución de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), cuya facultad es exclusiva del Presidente de la República.

Este anuncio se produce después de la liberación de Osmar Ferrer, sicario del denominado Rey de Meiggs, cuyo hecho se suma a los dos casos de narcotráfico en las Fuerzas Armadas (FFAA).

Producto de lo anterior, los diputados han manifestado su preocupación con respecto a una eventual injerencia del crimen organizado en las instituciones del Estado. En este marco, los parlamentarios Henry Leal y Felipe Donoso presentaron la mencionada reforma para que la Cámara Baja tenga la facultad (con un quórum de 4/7) pueda obligar al Presidente de la República a a convocar al Cosena.

“El presidente Boric no puede seguir actuando con tanta liviandad cuando estamos prácticamente llegando a un punto de no retorno en nuestro país. No puede ser que cuando los casos involucren sólo a las FF.AA. cite a los tres comandantes en jefe a La Moneda, pero cuando la situación abarca a otras instituciones y poderes del Estado se mantenga impávido”, partieron diciendo los legisladores de la UDI.

Los requisitos para que la Cámara pueda convocar al Cosena, según la reforma que presentó la bancada UDI

En este sentido, los parlamentarios agregaron: “El Consejo de Seguridad Nacional es un organismo que está a disposición del Gobierno justamente para asesorarlos en casos como los que hemos conocido, que comprometen gravemente la seguridad de nuestro país. Por lo tanto, si el presidente Boric es incapaz de anteponer sus intereses personales por sobre los de los chilenos, lo que corresponde entonces es que sea la Cámara de Diputados la que también tenga las atribuciones para autoconvocar a este consejo cumpliendo ciertos requisitos“.

En detalle, Leal y Donoso explicaron que en la propuesta se establece el requerimiento de un mínimo de 62 firmas de diputados para poder presentar la solicitud, es decir, lo mismo que se exige para crear una comisión investigadora.

En caso de obtenerlas, se llevará a cabo la votación en Sala, la cual deberá contar con 89 votos a favor para ser aprobada, y de esta forma, obligar al mandatario de turno a que haga uso de su atribución de convocar al Cosena.

“Si el Gobierno y, en particular, el actual mandatario, no quieren contribuir a enfrentar esta grave situación, tendrá que ser el Congreso el que lo haga, tal como ha ocurrido con la mayoría de los proyectos de seguridad que hemos aprobado durante estos años”, sentenciaron.