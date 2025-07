Hasta cuatro pactos: el adverso escenario de la oposición en las parlamentarias tras fracaso de la lista única

En todos los sectores de la oposición coinciden en un diagnóstico: la idea de la lista única fracasó. Pese al último esfuerzo de la UDI, ni el pacto “Derecha Unida” —compuesto por el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano—, ni Amarillos, cedieron en su posición. Por el contrario, ratificaron que irán separados en la elección parlamentaria de noviembre.

En las semanas previas, el gremialismo hizo un llamado público a todas las fuerzas de oposición para hacer un último esfuerzo y lograr una lista unitaria. Esto, en respuesta al avance que han tenido las negociaciones en el oficialismo que tienen como objetivo inscribir una lista única que convoque a los ocho partidos de la alianza junto a la DC.

“A esta altura el llamado que hacemos es a generar la unidad de la oposición para enfrentar a la izquierda. Aquí lo que nos estamos jugando es demasiado y espero que el Partido Republicano y otros partidos puedan reflexionar respecto de lo que nos estamos jugando en la próxima elección parlamentaria”, sostuvo hace una semana el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, en conversación con EL DÍNAMO.

Sin embargo, el llamado no tuvo respuesta.

El pasado fin de semana los republicanos, nacional libertarios y socialcristianos oficializaron su propio acuerdo parlamentario dejando sin piso la idea de una lista única.

Eso sí, el Partido Republciano se abrió a la opción de generar “coordinaciones” con Chile Vamos en zonas clave. Es decir, pactos por omisión en regiones binomiales.

Pero la apertura de los republicanos estuvo acompañada de una acusación a Chile Vamos: según el presidente de los republicanos, Arturo Squella, la coalición habría dado un “portazo” a la idea de coordinar postulaciones a la Cámara Alta.

“Me puse en contacto con los presidentes de Chile Vamos para decirles que estamos disponibles para avanzar y recibí un portazo”, dijo esta semana Squella en conversación con CNN Chile, agregando que Chile Vamos a desplegado una estrategia comunicacional respecto a la lista única pero que no hay interés real en llegar a un acuerdo.

Requerida por EL DÍNAMO, la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, replica a Squella señalando que “hablar de unidad no es una estrategia comunicacional, es un hecho. Por eso invito al Partido Republicano, a dejar de hablar de portazos que no existen, y nos sentemos a la mesa a conversar”.

Y añade: “Necesitamos que exista diálogo y todos los mecanismos sobre la mesa para llegar al menos lo más coordinados posibles en distritos binominales en senadores y en distritos de diputados donde se eligen 3 (escaños). El foco tiene que estar en que la oposición es la única que le puede dar a Chile un congreso que de gobernabilidad”.

Cuatro pactos de oposición

Más allá de la disputa entre Chile Vamos y el Partido Republicano, el telón de fondo es el resultado del fracaso de la lista única: cuatro pactos identificados con la oposición podrían ser inscritos el 18 de agosto.

Se trata de la lista de Chile Vamos y Demócratas, por una parte. La “Derecha Unida” por otra. Y las listas en solitario que preparan Amarillos por Chile y el Partido de la Gente (PDG).

En diálogo con EL DÍNAMO, el presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, confirmó que no integrarán la lista de Chile Vamos, señalando que “en materia de negociaciones parlamentarias, yo no he negociado con nadie. El mandato que tiene Amarillos nos exige que armemos nuestra propia lista parlamentaria, porque en eso vamos a demostrar nuestra coherencia”.

Y subrayó: “Nosotros tenemos hoy día muchos candidatos en varias regiones para poder llenar la lista parlamentaria y hemos trabajado en eso. De hecho, en la Región de La Araucanía tengo llena mi lista parlamentaria, y yo no le voy a decir a esa gente de la noche a la mañana que se bajen. No funciona así la política para nosotros”.

El tema de Amarillos ha rondado en la derecha. Incluso, ha motivado emplazamientos de los republicanos a Chile Vamos para que reduzca lo más posible la dispersión en los partidos de centro.

No obstante, Balladares hace hincapié en que ese capítulo ya está cerrado: “Amarillos se ha incorporado con fuerza a la candidatura de Evelyn Matthei. Y ellos, al momento de proclamarla como su candidata, dijeron que llevarían lista propia y solo en algunos distritos”, apunta la secretaria general de RN.

Parisi, en tanto, ha rechazado en varias oportunidades la idea de una lista única. Y enfatizó que “nuestra planilla de diputados está completa en más de un 85%, con muy buenos candidatos”.

Ante ese escenario, el resultado de la parlamentaria para la derecha podría ser adverso, según estudios electorales.

De acuerdo a un estudio de StreamData, en el escenario de “derecha fraccionada e izquierda unida”, la alianza de Gobierno podría obtener hasta 87 escaños. Mientras que Chile Vamos llegaría a los 47 y “Derecha Unida” a las 21.

Más política, acá.