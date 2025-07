Jeannette Jara da luces del rol de Bachelet en su campaña y concreta nuevo guiño para sumar el apoyo DC

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, dio luces de lo que será el rol que jugará la ex presidenta Michelle Bachelet en su campaña, tras sostener un esperado encuentro este viernes.

La ex ministra del Trabajo, que se reunió con las representaciones femeninas de los partidos que la apoyan, tuvo palabras para la otrora jefa de Estado.

“Somos personas cercanas no sólo en términos políticos, también de afectos y fue, yo diría, una buena conversación en la que ella me compartió parte de su experiencia, de cómo fue su camino a la Presidencia de la República, de los aprendizajes que tuvo y yo diría que no sólo me entregó su apoyo político, sino que también más humanamente”, explicó Jara.

Consultada sobre su participación en su comando de cara a las elecciones de noviembre próximo, Jeannette Jara reconoció que Michelle Bachelet “no va a jugar un rol activo en el comando. La verdad es que ella es ex presidenta de la República, además, lideró organismos internacionales, por tanto, tiene una altura, yo diría, de un patrimonio del país, la presidenta Bachelet. Así que, y el rol que va a jugar, por cierto, es como consejera, como compañera política, como amiga, seguramente estaremos conversando siempre”.

El guiño de Jara a la DC para sumarse a su campaña

Pero la candidata del oficialismo también tuvo palabras para la bullada junta nacional DC, donde la tienda que actualmente dirige Alberto Undurraga dirimirá su postura ante las elecciones presidenciales.

“Va a ser clave la junta que la DC lleve adelante, pero nosotros les hemos invitado con las puertas abiertas durante mucho tiempo, no solo incorporarse por un tema electoral, sino que porque tenemos una historia y una trayectoria juntos”, sostuvo Jeannette Jara.

En esta línea, tuvo palabras para Undurraga, quien lidera la campaña al interior de la Falange para no respaldarla, apuntando que “nosotros con Alberto Undurraga, presidente de la Comisión Trabajo de la Cámara de Diputados en este Gobierno, sacamos adelante la ley de las 40 horas y avanzamos significativamente la reforma previsional bajo su liderazgo (…) también trabajamos juntos en el Gobierno de la presidenta Bachelet”.

“Tenemos una larga historia y un proyecto que no es idéntico, somos diversos, pero tiene un tranco común, que es lo social, las mejores oportunidades para nuestro país y darle a Chile una mejor calidad de vida”, dejó en claro Jara.