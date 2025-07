La caída de Javier Etcheberry: mundo político respalda salida de director de Impuestos Internos

El Ministerio de Hacienda informó en la noche de este viernes que el presidente Gabriel Boric le había solicitado la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, tras conocerse su deuda por contribuciones en una propiedad en Paine.

La cartera dirigida por Mario Marcel explicó que “tal decisión se basó en el análisis de la información entregada por Etcheberry respecto de las gestiones realizadas para la actualización del avalúo de su propiedad en la comuna de Paine, y en la necesidad de resguardar el buen funcionamiento del Servicio en un contexto de creciente tensión política”.

La postura tomada por el Ejecutivo fue valorada por todo el espectro político, que puntualizó que la permanencia de Javier Etcheberry al frente del SII “se hacia insostenible”.

El diputado Diego Ibáñez (FA) expresó que “no puede ser que alguien con estas irregularidades esté al mando del órgano que fiscaliza los impuestos”, instando a “continuar con el trabajo que estaba haciendo este director, que también ha sido positivo”.

Desde Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, aseguró que “alguna vez alguien en este gobierno tenía que asumir responsabilidades después de los errores que se cometen. Nosotros habíamos dicho que es insostenible la permanencia del director de Impuestos Internos dado al tejado de vidrio que se tenía, y esto se cruzaba con las tareas que el Gobierno le había dado que tenía que ver con la lucha en contra de la evasión y también en la informalidad”.

Por su parte, el diputado Miguel Mellado, jefe de bancada de RN, fue enfático: “Es una señal correcta pero tardía. No se puede pedir mayor carga tributaria a las familias y a las pymes, mientras quien dirige el SII no cumple con sus propios deberes. El Gobierno debió haber actuado con más diligencia, porque cuando se trata de la confianza pública, no hay espacio para dobles discursos ni para perdonazos internos”