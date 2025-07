La respuesta de la Municipalidad de Paine tras ser apuntada por Javier Etcheberry: rechazó su solicitud “conforme a la norma”

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, se encuentra en el foco de los cuestionamientos por no pagar las contribuciones correspondientes durante nueve años por una casa en el sector de la Laguna Aculeo.

Bajo este contexto, la autoridad responsabilizó a la Municipalidad de Paine por la tardanza en la inscripción de su propiedad. “Desde que se amplió la casa ha sido difícil, de hecho imposible hasta ahora, que el municipio de Paine recibiera la propiedad. He hecho todo para que me reciban la propiedad. Pero todavía no he podido regularizarla”, expuso en conversación con Radio Pauta.

Municipalidad de Paine respondió a los dichos de Javier Etcheberry

Frente a esto, el municipio respondió a los dichos de Etcheberry y emitió una declaración pública: “En el 2000 y 2003, el propietario obtiene permisos para construir 213 m2. En el año 2019, el propietario solicita permiso para agregar nuevas construcciones no contempladas en las autorizaciones anteriores, la cual fue evaluada de acuerdo con la normativa vigente”, comenzaron señalando.

Sin embargo, explican que dicha solicitud “fue observada por falta de antecedentes técnicos y al no ser corregidos, se rechazó conforme a la norma”.

En este sentido, desde la Municipalidad de Paine expusieron “seguirá actuando con transparencia y conforme a la ley, reafirmando su deber de resguardar el ordenamiento territorial y el desarrollo armónico de nuestra comuna”.

“Es importante recordar que el Servicio de Impuestos Internos es la entidad encargada de tasar las propiedades, independiente de si cuenta con permiso de construcción y recepción final”, sentenciaron.