Chile Vamos descarta bajar a Evelyn Matthei y reitera “campaña sucia” desde Republicanos

El senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional (RN), dejó en claro que Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, no dará un paso al costado, a pesar de su desplome en las diversas mediciones de opinión, que la tienen en un distante tercer lugar, tras Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Galilea recalcó que Matthei seguirá firme en su candidatura, descartando la teoría planteada por Arturo Squella, timonel de Republicanos, que dejó abierta la chance de que la coalición dejara caer a la ex alcaldesa de Providencia.

“Jamás ha habido, y por eso eso decía al principio: Arturo Squella ha sido particularmente duro para lo que corresponde a un presidente de partido (…) son pesadeces muy grandes que cuando vienen del presidente de un partido, dificultan aún más cualquier coordinación”, indicó el presidente de RN a Mesa Central.

En esta línea, Rodrigo Galilea aseveró que “Evelyn Matthei va a seguir y yo tengo el convencimiento que va a ser la persona que pase a segunda vuelta y tengo la esperanza, por el bien de Chile, que va a ser la próxima presidenta”.

“Esas son las típicas campañas sucias de la política, que se va a bajar. Creo que primero dijeron sube Juan Sutil de candidato a la Presidencia. Dos semanas después dijeron Magdalena Piñera, y son puras cosas que en la práctica, en vez de engrandecer una campaña política, buscan menoscabar campañas políticas”, argumentó el presidente de RN.

Chile Vamos apunta contra Republicanos y su “campaña sucia”

Galilea puntualizó que “me gusta que ella salga a defender los puntos claros. Y un punto que no debe tolerar ella y, creo que con sus palabras está haciendo eco de cualquier candidatura, jamás se puede entrar a cuestionar a personas con enfermedades que son profundamente delicadas y que miles de chilenos han conocido”.

Junto con ello, apuntó en contra de Republicanos, acusando que no han sido duros en cuestionar a sus seguidores por liderar esta campaña en contra de Matthei.

“El presidente de Republicanos ha hecho comentarios que son pesadeces. Pesadeces que son algo curiosas cuando vienen desde el presidente de un partido, pero creo que están dentro de la calle. Pero lo que cuentas afines al Partido Republicano, por investigaciones periodísticas, que masivamente comienzan a señalar que Evelyn Matthei sufre de una enfermedad tan grave y tan terrible como esa (Alzheimer), se salió completamente de la calle”, cuestionó.

Uno de los líderes de Chile Vamos declaró que “siempre que uno les alega, y yo en el pasado le he alegado, dicen no, es que yo no tengo control. Más que tener o no tener control, debieran tener un mensaje explícito que este tipo de cosas, simplemente están fuera de lo que debe ser el debate política”, sentenció.