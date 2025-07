VIDEO – El incómodo comentario del senador Ossandón a la subsecretaria Elgueta: “Gracias a Dios le quedan pocos meses”

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), durante este jueves realizó un polémico e incómodo comentario hacia la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, en el marco de la inauguración de la Smart City Expo Santiago 2025.

Antes de iniciar su intervención, el parlamentario partió diciendo: “No se asusten, voy a hablar más corto que la subsecretaria”.

Tras ello, deslizó un ácido comentario, asegurando que “gracias a Dios le quedan pocos meses de Gobierno”, lo cual generó la rápida reacción del público.

Frente a esto, el senador Manuel José Ossandón intentó aclarar: “No, (es) porque habla mucho“, mostrando una sonrisa ante la mirada de quienes asistieron al evento.

Posteriormente, se refirió a su relación con el gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, con quien tiene una estrecha amistad, la cual se remonta al período en que ambos fueron alcaldes. Allí, narró la reunión que tuvieron y en la que también estuvo presente la ahora subsecretaria de Vivienda.

“(Orrego) llegó a mi oficina con la subsecretaria (Elgueta), que trabajaba con él, estuvieron 10 días copiando todas las cosas buenas que hicimos, y también las malas. Creamos una amistad sobre la base del bien común“, sostuvo, lo que explicaría que dicho comentario se dio en un contexto de amistad.

Sumado a ello, durante la presentación de la subsecretaria Elgueta, Orrego habría hecho un gesto para que apresure su discurso, lo que fue comentado con humor por la autoridad de Gobierno: “El gobernador me hace así (gesto apuntando al reloj), que me apure, me queda poquito”.