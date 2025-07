Por qué la solicitud de destitución contra Claudio Orrego divide a Chile Vamos 

Iba a ser el martes, luego hoy y finalmente todo apunta a que se concretará este viernes. Esos son los plazos que han anunciado las bancadas de consejeros regionales metropolitanos de la UDI y el Partido Republicano para firmar e ingresar ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) el escrito que busca destituir al gobernador Claudio Orrego.

Tras el informe de Contraloría que advirtió el uso irregular de más de $31 millones en sesiones de coaching con fines electorales, y la posterior auditoría que advirtió uso irregular de recursos, las bancadas de consejeros de la UDI y Republicanos se unieron para alcanzar las 12 firmas necesarias —tienen 16 entre ambos partidos— para ingresar la solicitud de remoción.

Luego de un mes de estudio del caso, esta semana emanó desde los equipos jurídicos de los mencionados partidos el escrito con el que se espera sacar a Orrego del cargo.

La arremetida, sin embargo, también evidenció las fricciones que persisten en Chile Vamos por la estrategia elegida para llevar adelante el proceso de destitución.

Chile Vamos en desacuerdo en torno a destitución de Orrego

Desde Renovación Nacional (RN) aseguran a EL DÍNAMO que no firmarán el escrito ni esta semana, ni la otra. El texto sólo podría ser apoyado por el partido de la estrella tricolor, advierten fuentes de la colectividad, en caso de que la comisión investigadora del consejo regional emita un informe desfavorable para Orrego.

Eso podría ocurrir recién el 3 de septiembre cuando culmine el trabajo de la instancia que es integrada por todos los sectores representados en el CORE metropolitano.

Si bien la UDI, a través de su jefe de bancada del core, Alvaro Bellolilio, hizo llegar a la directiva de RN el escrito —instancia que a su vez lo remitió al abogado del partido, Rodrigo Flores—, en el partido liderado por Rodrigo Galilea advierten que no respaldarán el escrito por temas más de “forma” que de “fondo”.

“La posición de la bancada es esperar. Nosotros no vamos a firmar ni adherirnos. Como consejeros regionales de RN, exigimos que se nos entregue información fiable y criteriosa, dado que estamos hablando de destituir a una autoridad electa democráticamente”, dice a EL DÍNAMO la jefa de bancada de CORES RN, María Valeria Ponti.

En esa línea, Ponti cuestiona el actuar de sus compañeros de Chile Vamos y sector político, apuntando a que su partido no está disponible para “sumarnos a puntos políticos” tomando en consideración las consecuencias que podría tener destituir a Orrego.

“No le hablamos a la galería, nosotros no producimos videos para TikTok. Nosotros nos vamos a regir por la línea institucional y de la responsabilidad que los ciudadanos y el país necesitan”, advierte Ponti.

Y agrega: “Hoy día el gobernador no está formalizado, no está siendo cuestionado por el Ministerio Público, no está en algún proceso iniciado por la Contraloría, entonces no tenemos sustento jurídico hoy para actuar precipitadamente“.

Asimismo, la representante de RN en el consejo regional metropolitano asegura que su bancada ha actuado responsablemente reuniendo los antecedentes correspondientes, reuniéndose con la contralora general, Dorothy Pérez, y participando en la comisión investigadora.

“Confiamos en que está funcionando bien (la comisión), que nuestro representante está haciendo el trabajo de investigar y aclarar todas las dudas administrativas que tenemos respecto al funcionamiento del Gobierno Regional”, sentencia.

De todas maneras, en caso de que resulte desfavorable el informe de la comisión investigadora, el documento podría ser agregado al escrito que esperan presentar en las próximas horas los republicanos y los consejeros UDI.