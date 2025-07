Kast responde a Matthei por anuncio de querella y apunta que “el adversario está en el Gobierno”

Este lunes el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó la arremetida de Evelyn Matthei, quien anunció una querella por una “campaña asquerosa” en su contra, en la cual se desliza que la carta de Chile Vamos tendría alzhéimer.

La ex alcaldesa de Providencia aseguró que “a mí me han tratado como enemiga, no como contrincante, los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir, entonces es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superados el problema, el problema no está superado”.

Bajo este contexto, José Antonio Kast descartó responsabilidad de su partido y expresó: “Podrán decir cada uno de los candidatos lo que estimen conveniente y nuestro esfuerzo va a ser siempre recuperar y reconstruir Chile”.

La respuesta de José Antonio Kast a las acusaciones de Evelyn Matthei

Con respecto a la posibilidad de que la carta de Chile Vamos presente una querella, el aspirante a La Moneda declaró que “si algún candidato quiere interponer algún recurso, que lo haga. Nosotros nunca actuamos de una manera distinta a la que ustedes nos ven, siempre hemos actuado de frente, mirando a las personas a la cara”.

Tras ello, al candidato republicano se le consultó sobre las duras acusaciones de Matthei, quien los apuntó por “mostrar una cara amable” y “acuchillar por la espalda”. Incluso, tildó a los adherentes del partido de ser un “grupo de matones”

“Aquí los únicos matones son los que están en el gobierno”, contestó Kast. Siguiendo en esa línea, aseveró que “nos vamos a enfocar con toda la fuerza, con toda la energía a sacar a este gobierno de toda cuota de poder que hoy día tienen. Este gobierno nos ha llevado el fracaso, es responsable de la crisis que vive Chile”.

Para cerrar, apuntó a que su adversario político se encuentra “al frente, en el gobierno, en la continuidad que ellos quieren darle a esta pésima gestión en el rostro de la ex ministra del Trabajo del actual gobierno”.