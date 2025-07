Francisco Huenchumilla adelanta posición DC ante inclusión de aborto en programa de Jara

El senador Francisco Huenchumilla, flamante presidente de la Democracia Cristiana, adelantó la postura que tomará la falange ante la inclusión de temas valóricos en el programa de Jeannette Jara, como el aborto sin causales o la eutanasia.

Al respecto, el parlamentario – que ocupa la testera de la DC luego de la renuncia de Alberto Undurraga por el apoyo del partido a la candidatura de la ex ministra el Trabajo- indicó que “en materia cuestiones valóricas, nunca ha existido en la DC una disposición obligatoria de votar para los parlamentarios, cada uno vota en conciencia en ese tipo de problemas, como el aborto libre o eutanasia”.

Huenchumilla planteó que “eso no es una política pública que pudiera estar en un programa como una concordancia entre nosotros. De hecho, yo por ejemplo presenté un proyecto de eutanasia y hay otros camaradas míos que no están de acuerdo con eso. Pero yo tengo una visión cristiana distinta, y por lo tanto estoy en eso, donde no hay acuerdo, simplemente no hay acuerdo”.

Es por esto que el nuevo timonel de la DC expresó que los temas controversiales, como el aborto o la eutanasia, “nunca están en un programa como una cuestión que tu pudieras obligar a algún partido (…). Si hubiera un tema de esa naturaleza, nosotros vamos a hacer reserva de que en esa parte no estamos con eso, o que en esa materia nosotros tenemos libertad de conciencia”.

Pero Francisco Huenchumilla también tuvo palabras para la postura de voces históricas de la Democracia Cristiana que se mostraron en contra del apoyo entregado a Jeannette Jara, como la ex senadora Carolina Goic.

“¿O sea yo no debería hacer nada para desaparecer? Si yo estoy consciente que hemos tenido una baja sostenida en los últimos años, ¿entonces yo de acuerdo con esa premisa debería quedarme tranquilo, no hacer nada y permitir que el partido desaparezca? ¿O tengo que hacer algún diseño estratégico para revertir esa situación?”, sentenció.