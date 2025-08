Gustavo Gatica busca ser diputado e integrar la lista oficialista

Gustavo Gatica, quien se convirtió en una de las víctimas más emblemáticas del estallido social luego de que quedara ciego tras recibir perdigones en el rostro por parte de Carabineros, reveló que buscará ser diputado en las próximas elecciones parlamentarias.

En conversación con La Tercera, el joven dio a conocer que su decisión de buscar un escaño en el Congreso nace de un encuentro fortuito al interior de un taxi, donde el chofer le planteó la idea. A diferencia de otras veces, el psicólogo aseguró que “por primera vez me hacía sentido”, ya que se sentía con la madurez suficiente para enfrentar este proceso.

“En el relato de muchos de los pacientes está el sentir al Estado como lejano, incluso indolente. Desde términos más prácticos de seguridad, hasta ayudas de la muni. Entonces eso me hizo decir uff, me gustaría intentar aportar un poco en intentar cambiar las cosas“, expresó.

Gustavo Gatica y su opción de integrar la lista oficialista

Con la decisión zanjada, Gustavo Gatica se enfoca en la manera en que llevará a cabo esta aspiración. En este marco, comentó que le gustaría competir por un cupo en la lista del oficialismo, aunque también contempla la idea de postularse como independiente, donde tendría que reunir dos mil firmas.

En esa línea, el psicólogo sostuvo: “Me encantaría ir en la lista oficialista. Lo que la gente espera de la izquierda es que haya unión bajo el liderazgo de Jeannette Jara, quien además es un liderazgo que a mí me convoca, que me gusta”.

Su aspiración es competir en el distrito 8, que considera las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil. “Hoy en día, socialmente, se valora mucho que uno tenga coherencia de donde vive con el lugar que quiere representar”, expuso, considerando que reside y trabaja en Colina.

En cuanto a su campaña, el joven de 27 años afirmó que no tendrá como eje central el trágico hecho de represión policial que lo dejó ciego el 8 de noviembre de 2019. Pese a que reconoce que muchas personas lo sitúa en “un lugar como de ícono o de símbolo”, dijo que no le es cómodo, por lo que buscará otro foco.

“A mí me gustaría que quizás mucha gente que me conoce por lo que me pasó no se sienta convocada solo por eso, sino más bien por todas estas otras cosas que quiero mostrar en la campaña. Quiero mostrar cuáles son mis ideales, cuáles son mis propuestas“, aseguró.

Para cerrar, Gatica sostuvo que sus prioridades en su proyección al Congreso tienen que ver con la salud mental, discapacidad y derechos humanos.