Las definiciones económicas de Jara: “En mi Gobierno no se van a propiciar los retiros previsionales”

La abanderada oficialista dejó en claro que “no nos cabe duda que los retiros no se pueden volver a repetir, sobre todo porque han producido una alta inflación”.

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad para Chile, dejó ver su postura respecto a los polémicos retiros de fondos previsionales, los cuales fueron comunes durante la pandemia.

Esto, luego que el economista Luis Escobar, parte de su equipo, defendiera esta medida en plena emergencia por el Covid-19, asegurando en aquellos años que “si el gobierno no hace su tarea no hay alternativa, ¿o pretenden tener ollas comunes en la Alameda?”.

Frente a estas declaraciones, Jara desde Curicó precisó que los retiros “se legislaron cuando la gente en la pandemia no tenía para comer y estaban llenas las poblaciones de ollas comunes. Es bien fácil ser generales después de la guerra”.

Ya pensando en el presente, la abanderada oficialista dejó en claro que “no nos cabe duda que los retiros no se pueden volver a repetir, sobre todo porque han producido una alta inflación y esa inflación pega a toda la población, sobre todo a la gente que no puede pasar este mes y comprar los productos básicos de consumo como el arroz, el aceite o las papas y que subieron mucho cuando tuvimos la inflación más alta, evidentemente les hace un daño mayor. Así que en mi gobierno no se van a propiciar los retiros previsionales”.

En cuanto su despliegue en regiones, Jeannette Jara aseveró que “desde hoy empiezo a visitar cada una de las regiones del país, para escuchar los dolores que viven las personas, las propuestas que tienen y no solamente -como dicen- la enfermedad, sino que también el remedio. La gente desde los territorios no solo sabe lo que le está pasando, sino que muchas veces sabe cómo se puede solucionar“.