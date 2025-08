Rebelión en RN: senadores reafirman candidatura de Matthei ante amenaza de descuelgues en favor de Kast

Renovación Nacional vive un clima enrarecido ante el surgimiento de voces, específicamente desde su bancada de diputados, que ya dejaron ver la posibilidad de descolgarse de la campaña presidencial de Evelyn Matthei en favor de José Antonio Kast.

El primero en abrir esta puerta fue Andrés Celis, quien en entrevista con radio Universo precisó que si la abanderada de Chile Vamos no logra revertir su mal momento en las encuestas, lejos de Jeannette Jara y Kast, el bloque opositor debe cuadrarse detrás del líder de Republicanos.

“Si el candidato Kast está mejor aspectado que la candidata Matthei, yo creo que él debiera ser el candidato del sector”, expresó Celis, quien agregó que “nadie va a decir que es mejor bajarla, pero sí muchos van a decir que la lista única hoy día es fundamental en el parlamento, porque sin lista única, quien sea presidente de la República le va a ser imposible poder gobernar”.

Esta postura también fue planteada por el propio presidente de la bancada, Miguel Mellado, quien declaró a La Tercera que un número importante de candidatos al Congreso “no les gusta la línea que está siguiendo la campaña. Si sigue así, después de inscritos los candidatos es muy probable que algunos no estén en la foto con ella”.

Quien ya adelantó que votará por José Antonio Kast es Carlos Larraín, ex timonel de RN y miembro influyente de la colectividad, que precisó sin tapujos que “mi candidato es José Antonio Kast, pero no quiero hablar de eso porque me van a pegar”.

Bancada de senadores sale al rescate de Evelyn Matthei

Ante esta rebelión en Renovación Nacional, Rafael Prohens, jefe del comité en el Senado, dejó en claro que la bancada respalda de manera firme la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

“Renovación Nacional, a través de su Consejo General, adoptó una decisión clara y prácticamente unánime hace ya algún tiempo: apoyar a Evelyn Matthei como nuestra candidata presidencial”, indicó el legislador.

En esa línea, manifestó que “queremos despejar de manera rotunda cualquier malentendido generado recientemente a raíz de las declaraciones que esbozan la posibilidad de abrir la puerta a una opción diferente. Estos comentarios, sin embargo, ya han sido aclarados por los involucrados, quienes han expresado que sus palabras fueron sacadas de contexto”.

Asimismo, el senador Prohens precisó que “no hay, ni habrá, ninguna doble lectura sobre este asunto. Evelyn Matthei es nuestra candidata presidencial. Ella representa los valores y principios que defendemos como partido, tiene la experiencia, el carácter y la visión para gobernar Chile. Estamos convencidos de que es la mejor opción para liderar el país frente a los desafíos que tenemos por delante”.