Matthei pide disculpas por calificar de “inevitables” las muertes tras el Golpe de Estado

“Todos los sectores tuvieron responsabilidad. La política no defendió la democracia, y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo”, expresó la abanderada de Chile Vamos.