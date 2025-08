Caso Convenios y acusaciones cruzadas: lo que dejó el nuevo debate entre Kast, Jara y Matthei

Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei protagonizaron un nuevo debate presidencial, esta vez en Concepción, donde fueron parte del foro organizado por la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi).

La llamada Cumbre de las Regiones se desarrolló en el Teatro Regional del Biobío y contó con la presencia de adherentes de los diversos candidatos.

En la oportunidad, los abanderados se increparon mutuamente, donde Jeannette Jara le dejó ver a Kast su discurso al que calificó de repetitivo, ya que gira en torno “a tres o cuatro ideas“, sin considerar la temática de los foros o los escenarios.

“Cuando escucho al candidato Kast, se habla en el Foro del Salmón de los camiones, en la Cámara de Comercio, en la SOFOFA de lo mismo que se habla acá. Y me pregunto: ¿cuáles son las propuestas entonces? Porque si vamos a seguir haciendo foros para que se repitan tres o cuatro ideas donde todos son apitutados, todos son corruptos menos yo, todos tienen problemas menos yo, yo no he hecho esto, esto ni esto otro… yo no sé qué propuesta le vamos a llevar al país”, argumentó la candidata de Unidad por Chile.

Ante esto, Kast le respondió que “la candidata Jeannette Jara dice que he repetido lo mismo en todos los foros; (y lo hace) cuando hay cuatro años de estancamiento, cuatro años de mayor desempleo, cuando siguen muriendo las personas en lista de espera, cuando hemos visto el fraude permanente a través de fundaciones y todo eso redunda en la peor calidad de vida de las personas, incluso de la señora que gritó arriba”, en alusión a una mujer que lo interrumpió desde el público.

Caso Convenios: el enfrentamiento entre Matthei y Kast

La discusión también giró en torno a los casos de corrupción, donde se vieron involucrados un número importante de gobiernos regionales.

Al respecto, Evelyn Matthei le dejó ver a Kast que solo hay un parlamentario en prisión preventiva por este tipo de casos, Mauricio Ojeda, diputado independiente apoyado por Republicanos.

“Nadie puede escupir al cielo: hemos tenido corrupción en distintos partidos políticos, hemos tenido corrupción también en Carabineros, en Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Fuerza Aérea; hemos tenido corrupción entre los jueces, hemos tenido corrupción también con fiscales. Y de hecho, tengo entendido que el único diputado privado de libertad hoy día por un caso de fundaciones es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio”, puntualizó la candidata de Chile Vamos.