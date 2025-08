Apuesta de Matthei de diferenciarse con Kast sigue sin convencer a Chile Vamos en medio de preocupación por descuelgues

La diputada y candidata al Senado, Camila Flores, aseguró que hay candidatos que están evaluando no hacer campaña por Evelyn Matthei. Por otro lado, voces de la coalición resienten el tono confrontacional de la candidata con Kast. Todo esto, en medio de la reestructuración del comando.

Reestructuración de comando, incorporación de nombres y nuevo relato. Esas han sido algunas de las medidas implementadas por Evelyn Matthei en medio de una nueva caída en las encuestas y el ruido interno en su coalición por eventual descuelgues a favor de José Antonio Kast.

Y es que la campaña de la abanderada de Chile Vamos ha pasado momentos complejos durante las últimas semanas. Además del bajo rendimiento en los sondeos —Cadem la posicionó bajo Franco Parisi—, algunos parlamentarios de Renovación Nacional (RN) han deslizado la posibilidad de que su candidatura no llegue a inscribirse el 18 de agosto.

El diputado Andrés Celis (RN), por ejemplo, planteó el viernes pasado que la oposición debía hacer el intento de llegar con una lista parlamentaria y candidato único a la elección de noviembre. Al ser consultado sobre quién era ese candidato, el diputado contestó: “Si el candidato Kast está mejor aspectado que la candidata Matthei, yo creo él debiera ser el candidato del sector”.

Los dichos de Celis abrieron la puerta a que otros diputados—como Eduardo Durán— se mostraran a favor de esta posibilidad.

Y a pesar de que las directivas reafirmaron su compromiso con la candidatura de Matthei, otros parlamentarios han manifestado que en la interna de los partidos es una inquietud latente el mal desempeño de Matthei en las encuestas.

Así lo transparentó la diputada y candidata al Senado de RN, Camila Flores, quien sostuvo que existe “incomodidad e intranquilidad” entre los aspirantes al Congreso de la coalición.

Junto con pedir autocrítica del comando y la misma candidata, Flores aseguró en el programa Sin Filtros que “puede haber descuelgues efectivamente de ciertos candidatos”.

Sobre cómo se podría expresar estos posibles desmarques, la diputada y aspirante al Senado precisó que “no sé si directamente salir a tomarse la foto con Kast, pero quizás no hacer campaña con Evelyn”.

Al ser consultada si es que van a haber candidatos a diputados que no van a querer hacer su campaña con Evelyn Matthei, Flores respondió: “Yo he escuchado a varios (candidatos) que están en esa posición, que sienten que en definitiva no hay un reporte positivo. Y por eso es que es importante hacer ajustes, cambiar la estrategia y sobre todo, escucharnos a los que estamos en la calle”.

Chile Vamos mantiene distancia con estrategia de confrontación por Kast

Extrañeza causó en la interna de Chile Vamos que Matthei, nuevamente, apuntara sus dardos contra Kast en el foro presidencial organizado por la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile.

En la instancia, Matthei emplazó a su contrincante del Partido Republicano por el Caso Convenios apuntando a que el único parlamentario que ha cumplido prisión preventiva en el marco de la investigación fue parte de la bancada parlamentaria de los republicanos.

“La corrupción está en todas partes, nadie puede escupir al cielo (…) tengo entendido que el único diputado privado de libertad hoy día por un caso de fundaciones es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio”, apuntó Matthei en referencia a Mauricio Ojeda.

El dardo de Matthei a Kast no pasó desapercibido en Chile Vamos. Parlamentarios de la coalición, de hecho, ya venían con una mala evaluación de la fallida arremetida judicial que emprendió la semana pasada la candidata de la coalición.

Y tras el nuevo emplazamiento de su candidata a Kast, las críticas a la dirección de la campaña y a los miembros de la comisión política se volvieron a repetir.

“No nos perdamos en el en el juego que quieren llevarnos algunos asesores (que puede ser) a lo mejor al barro, porque esa política no da votos. Y ya se ha visto en las últimas dos semanas que no nos dio ni un voto, es más; bajó (Matthei) en vez de subir. Así que vamos a las propuestas. Eso es lo que están esperando los chilenos”, fue el llamado del jefe de bancada de diputados RN, Miguel Mellado.

Hoy, Mellado reiteró la crítica a la candidatura de Matthei dejando en suspenso su voto por la abanderada de su coalición.

“El voto secreto”, respondió el legislador cuando se le consultó por quién votaría si la elección fuera este domingo.

La crítica fue refrendada por el candidato a diputado por el Distrito 10, Francisco Orrego, quien en el programa Sin Filtros cuestionó la estrategia de salir a confrontar a Kast.

“Si la estrategia es salir a buscar directamente a José Antonio Kast y salir a pegarle abiertamente, o decir que se van a presentar querella en contra él o cuestionar el apoyo en segunda vuelta (…) Yo les digo aquí y ahora que esa candidatura está cometiendo un error tremendo”, dijo Orrego.

Los principales apuntados en esa dirección son el jefe de campaña, Diego Paulsen, y los integrantes de la comisión política del comando, Ximena Ossandón y Luciano Cruz-Coke.

Fuentes de la coalición transmiten que los tres han sido defensores de la idea de diferenciarse con Kast de cara a la primera vuelta. Paulsen, incluso, apuntó hace unas semanas que Kast era el adversario electoral de Matthei.

Por lo mismo, en la coalición apunta a recular en las críticas a Kast, sobre todo en un eventual escenario en que sea el abanderado republicano el que pase a segunda vuelta.

Reestructuración del comando

A la par del ruido interno, y con la intención de aplacarlo, esta semana se incorporaron al comando Juan Sutil, ex presidente de la CPC, y el senador Juan Antonio Coloma, reconocido como uno de los “coroneles” de la UDI.

Ambos, dicen en Chile Vamos, se incorporarán con plenas facultades al comando con el mismo nivel de injerencia, dicen las mismas fuentes, que Paulsen que hasta el momento no tenía contrapeso en la toma de decisiones.

Sobre su incorporación, Coloma enfatizó que “se viene un nuevo período de la campaña” y apuntó a que “hay que sumar fuerza” de cara al periodo que se aproxima.

Junto a Coloma y Sutil, se incorporó durante el fin de semana el filósofo y analista Hugo Herrera en relato.

Fuentes del comando señalan que la idea es marcar una línea de “centro” de manera mucho más enfática con el fin de diferenciarse de Kast no sólo a través de emplazamientos, sino que también en propuestas y relato.