Sichel respalda acusaciones contra Kast: “Lo que hace es destrozar la imagen personal y humana”

Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, se cuadró con las acusaciones de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, en contra de José Antonio Kast y Republicanos, a quienes apuntó como responsables de lo que llamó “una campaña asquerosa” en su contra en redes sociales.

El ahora jefe comunal entregó declaraciones a La Tercera, donde precisó que este tipo de estrategias ya las vivió cuando fue candidato presidencial del sector.

“Todo mi respaldo a lo que dice Evelyn Matthei. Es evidente que aquí hay una estrategia agresivo-pasiva del mundo de José Antonio Kast, que no solo no se explica, sino que yo creo que ya atenta contra cualquier forma de unidad a la oposición”, expresó Sebastián Sichel.

Sichel dio a conocer el modus operandi del líder de Republicanos, ya que “por una parte, hace estos llamados a apoyarse en segunda vuelta, a colaborar, dice que el adversario está al frente, pero con la otra mano lo que hace es borrar con el codo lo que está escribiendo. No quiere ir a primaria, no quiere lista única, tiene un ejército de trolls atacando todo el día a la candidata Matthei”.

“Esto no es casualidad, es una práctica habitual, lo viví yo en la candidatura presidencial anterior. Lo vivió Juan Sutil, lo vivió hasta Johannes Kaiser, para poner a alguien al otro lado”, agregó.

Según el alcalde de Ñuñoa, “cada vez que alguien no está de acuerdo con el mundo de José Antonio Kast, viene una especie de jauría digital que lo que hace es destrozar la imagen personal y humana de quien tiene al frente”.

Para Sichel, este actuar genera dudas respecto a la gobernabilidad que podría dar al país si llega a La Moneda, apuntando que “lo que he visto siempre de José Antonio Kast es que lo único que hace es destrozar a la oposición. Malamente creo que puede gobernar con esta fórmula, si lo hace con aquellos que dicen ser cercanos ¿Cómo será cuando sea gobierno?”.

“A mí lo que me hubiera encantado es que hubiera existido una primaria única, lo dije, que existiera una lista única y que más que pedir compromiso en segunda vuelta existiera un discurso único. Lo único que he visto acá es más bien una intención de destrozar a Evelyn Matthei sistemáticamente y en la medida que se dicen buenas palabras por la prensa y eso no es tolerable, y hace muy difícil garantizar gobernabilidad en el medio plazo”, argumentó el alcalde de Ñuñoa.