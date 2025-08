VIDEO – “No veo maltrato”: Matthei respalda nueva parodia de la UDI contra Jeannette Jara

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respaldó el video último parodia de la Unión Demócrata Independiente (UDI) contra Jeannette Jara, en el que se plantea que el presidente Gabriel Boric felicitó a la postulante oficialista a La Moneda por haber creado 141 empleos durante el último año.

Al ser consultada por el material audiovisual y su eventual vinculación con lo que ella acusó como parte de una “campaña asquerosa”, la ex alcaldesa de Providencia planteó que “es muy distinto que a uno le truquen un video y lo hagan aparecer enfermo a que sea una parodia“.

Tras plantear que a ella no le gustó la parodia que hizo la UDI del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, Matthei dijo que “en este caso yo no vi que haya un maltrato hacia la candidata, no vi que hayan instalado mentiras“.

“Lo que sí hacen, obviamente, es una crítica a los 141 empleos creados en un año, pero creo que son cosas distintas“, agregó la candidata presidencial.

Lo que dijo Jeannette Jara por el video parodia que respaldó Matthei

Previo a las declaraciones de Matthei, Jeannette Jara no sólo desmintió las cifras de creación de empleo que se menciona en el video parodia, sino que también llama “la atención políticamente que se haga una parodia, una burla de un tema tan sensible, sobre todo cuando la misma candidata que representa a la UDI hace unos días atrás salió a quejarse de que republicanos estaba haciendo bullying digital“.

“Lo que ocurrió y que informó el INE es que se crearon más de 100 mil empleos formales. La UDI trata de poner el foco en un subdato que es respecto de los 141 puestos que según ellos serían los únicos que se habrían creado”, explicó a continuación.

“Es bastante complejo cuando se trata de caricaturizar temas tan relevantes como la necesidad de empleo que hay en nuestro país“, manifestó la ex ministra del Trabajo.