“Lo que Matthei no se atrevió”: oficialismo denunciará ante Fiscalía a bots vinculados a Republicanos

La denuncia buscará que se investigue “la existencia de redes coordinadas de desinformación y ejércitos de bots que estarían vinculados con el Partido Republicano”.

Un grupo de diputados del oficialismo confirmó que presentará una denuncia ante la Fiscalía Nacional, con el propósito de que se investiguen las “redes coordinadas de desinformación y ejércitos de bots” que en su momento la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, calificó como una “campaña asquerosa” en su contra.

De esta forma, los legisladores Daniella Cicardini (PS), Daniel Manouchehri (PS), Karol Cariola (PC), Marcos Ilabaca (PS), Jaime Araya (ind.-PPD) y Rubén Oyarzo (PR) decidieron emprender la acción que no realizaron los senadores de Renovación Nacional (RN), pese a que lo había anunciado la ex alcaldesa de Providencia.

De acuerdo con lo detallado por la diputada socialista Daniella Cicardini, “vamos a ingresar una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se pueda investigar la existencia de redes coordinadas de desinformación y ejércitos de bots que estarían vinculados con el Partido Republicano. Incluso la propia candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, anunció su intención de hacer una denuncia y querellarse justamente por este ataque digital”.

En esa línea, dijo que es necesario “saber quiénes financian esta verdadera guerra sucia, quién coordina, quién se beneficia de este ejército de bots, porque cuando estamos en un año electoral, creo que la ciudadanía tiene derecho a votar con información verdadera”.

Por su parte, la diputada comunista Karol Cariola aseveró que “vamos a hacer lo que, lamentablemente, Evelyn Matthei no se atrevió. Y no se atrevió precisamente porque hubo presiones“.

“Cuando se genera un ejército de bots, de maquinaria alrededor de una campaña presidencial para poder llevar adelante el desprestigio de sus contrincantes, a quienes afecta es a la ciudadanía, a las personas. Son los chilenos y chilenas los que merecen tener la verdad y no una sarta de mentiras que finalmente solo buscan generar ventajas electorales mañosas a partir de datos que dañan“, complementó.

Los bots que denunció Evelyn Matthei y la acción judicial que no concretó RN

El pasado 28 de julio Evelyn Matthei anunció que los senadores de RN presentarían una querella contra los responsables al interior del Partido Republicano, al que vinculó los bots que denunció como parte de lo que consideró como una “campaña asquerosa”.

“Son básicamente campañas inmorales que buscan instalar mentiras a través de un uso muy intenso y coordinado de redes sociales, que afectan a las personas y a su honra”, sostuvo en ese momento.

Sin embargo, pocos días más tarde la candidata presidencial de Chile Vamos decidió no emprender la acción judicial contra el partido que lidera José Antonio Kast.