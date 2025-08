Matthei realiza nuevos cambios en comando: Juan Sutil se suma a comité político

Evelyn Matthei realizó, nuevamente, cambios en su equipo de campaña con miras a revertir los malos resultados en las encuestas, sumando está vez un nombre de peso: el empresario Juan Sutil.

Según consignó La Tercera, Sutil será parte del comité político del comando, el cual además integran los presidentes de los partidos de Chile Vamos y los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), junto con reforzar la labor que lleva a cabo Diego Paulsen.

El empresario agrícola ha estado activo a nivel político, ya que buscaba generar una alianza entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast para que la oposición presentara una lista parlamentaria única, conversando con ambos abanderados.

Junto con ello, fue uno de los 166 firmantes de la carta enviada por el mundo empresarial y político, donde llamó a la unidad de la derecha, apuntando a que en caso contrario no aportarían a sus campañas.

“Chile necesita un cambio y si actuamos unidos tenemos la oportunidad histórica de ganar la Presidencia y el Congreso para lograr ese cambio”, apuntaba el documento.

Cambio en estrategia comunicacional

Junto con ello, el asesor Daniel Pérez Pallares será parte de los encuentros del comité político del comando para dar a conocer la nueva estrategia comunicacional de Evelyn Matthei.

Al respecto, la diputada Ximena Ossandón (RN) expresó que “de ahora en adelante nadie se sale del libreto. El comité político no es un adorno, sino que es una instancia que está para escucharla. El termómetro de la calle es muy potente respecto de Evelyn Matthei, ella le hace sentido a mucha gente que no quiere estar en los polos. Por ende, no podemos seguir cometiendo errores cuando tenemos a la candidata que más le conviene al país”.