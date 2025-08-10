Decisión de apoyar a Jara le cuesta caro a la DC: fue suspendida por la OCDA

La entidad reúne a los partidos demócratas cristianos de más de 10 países de la región, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, entre otros.

La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) decidió suspender a la Democracia Cristiana (DC) de Chile debido al apoyo que el partido entregó a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, representante del Partido Comunista (PC) y del oficialismo.

Según señala el sitio web del organismo, la OCDA es “una entidad que agrupa a partidos políticos y organizaciones comprometidos con la promoción de la democracia, la libertad, la justicia social, el humanismo cristiano y político en América Latina y el Caribe. Fundada en 1947, la ODCA ha sido un pilar fundamental en la lucha por la democracia y el bienestar de las personas en la región”.

Apoyo de la DC a Jeannette Jara

Luego del apoyo de la DC, liderada por Francisco Huenchumilla, a la ex ministra del Trabajo, el comité directivo de la OCDA decidió suspender “de manera temporal de sus derechos como partido titular al Partido Demócrata Cristiano de Chile en todos los órganos de la ODCA, hasta la celebración de las próximas elecciones presidenciales en Chile, como medida necesaria para preservar la integridad ética y política de la organización”.

“Esta decisión se toma en virtud del apoyo explícito del PDC a una candidatura incongruente con los principios humanistas cristianos y democráticos que la ODCA representa, y como señal clara de rechazo a toda forma de alianza con proyectos políticos que legitimen o promuevan prácticas autoritarias en América Latina y El Caribe”, añadieron.

En ese sentido, desde la ODCA explicaron que esta suspensión se basa en “los principios del Humanismo Cristiano, que exigen el respeto absoluto a la democracia, los derechos humanos, la libertad individual, el pluralismo político y el rechazo categórico a cualquier forma de autoritarismo”.

“El Partido Comunista de Chile tiene afinidades ideológicas con regímenes autoritarios responsables de violaciones a los derechos humanos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Este respaldo no solo contradice el legado histórico del Humanismo Cristiano en Chile, sino que además socava la credibilidad internacional de la ODCA como defensora de la democracia y los valores republicanos”, concluyeron.