Huenchumilla defiende respaldo a Jara y evita entrar en polémica con Frei: “La gente será la que juzgue”

El timonel interino de la DC apeló al rol de ex jefe de Estado que tiene Frei y aseguró que no será sancionado.

El presidente interino de la DC, Francisco Huenchumilla, respondió a la crítica del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle al partido, luego de que en la Junta Nacional se decidiera, por mayoría, respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC).

En un seminario, el también ex senador manifestó que “con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano, solo con fines electorales”.

“Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir. Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido, al que he participado en él desde toda mi vida, casi 70 años de militante”, agregó.

Ante las palabras de Frei, Huenchumilla señaló que “siempre para un partido tener a un ex presidente de militante es una situación especial. Y en ese sentido, yo respeto al ex presidente en su condición de jefe de Estado. Y por lo tanto, él tiene derecho a expresar su punto de vista, aunque yo no lo comparta“.

Aún así, el también senador indicó que la decisión que se tomó como colectividad, “será la historia lo que lo juzga”. Además, descartó aplicar sanciones en su contra por sus dichos, “de ninguna naturaleza, atendía la la condición de dignidad de jefe de Estado que tiene don Eduardo Frei Ruiz-Tagle”.

“Ellos tienen una mirada histórica que hay que respetar. La gente será la que juzgue“, indicó Huenchumilla desde el Congreso, evitando polemizar con Frei.