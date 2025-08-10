Voto de extranjeros en la mira: Elizalde pide debate legislativo para cambiar un sistema “sin comparación mundial”

El ministro criticó que en Chile los extranjeros, tras cinco años en el país, son inscritos automáticamente en el padrón y deben votar obligatoriamente en todos los niveles, incluso sin tener residencia definitiva.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, volvió a plantear la importancia de discutir la ley que habilita a los ciudadanos extranjeros a participar en todos los procesos electorales del país.

Durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, el titular de Interior expresó sus reparos frente a la normativa vigente en Chile, señalando que “la experiencia comparada es distinta a lo que tenemos en Chile, ya que, por regla general en el mundo, las personas para poder elegir a la máxima autoridad en un país, lo hacen incorporándose a la comunidad política, por lo que los extranjeros tienen derecho a voto cuando se nacionalizan”.

“En cambio en Chile, por el solo hecho de llegar al país, ni siquiera con residencia definitiva, al cabo de cinco años lo inscriben automáticamente en el padrón, el voto es obligatorio y lo hace en todos los niveles, en jefe de Estado, parlamentarios o elecciones locales”, expresó.

Asimismo, Elizalde hizo una comparación con la situación de los chilenos que viven fuera del país, indicando que “los que viven en Perú no pueden elegir al presidente, en Colombia y Venezuela tampoco, y estas tres comunidades que son las más grandes en el país, aquí sí pueden elegir al presidente de la República”.

Debido a lo anterior, el ministró insistió en la necesidad de que se genere “un debate nacional para arribar a un acuerdo respecto de lo que entendemos es lo mejor para la democracia, teniendo a la vista la experiencia comparada”.

“En ningún país del mundo existe el sistema que hay en Chile, y a mi entender, al presidente de la República lo tienen que elegir los chilenos”, afirmó.

“Pueden haber flujos migratorios de países limítrofes y eso puede significar que se tomen decisiones que no necesariamente tienen en consideración lo que es mejor para el interés nacional”, añadió.

“La regla en el mundo es que los extranjeros no votan, y donde lo hacen solo es para elecciones regionales y locales, y excepcionalmente donde votan para elegir a la máxima autoridad, que son los menos, es con requisitos mucho más exigentes que los nuestros”, concluyó.