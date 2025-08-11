Acogieron querella en su contra: quiénes son los diputados que salieron de Chile en semana distrital

La acción judicial fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió a trámite la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón en contra de un grupo de diputados que viajaron de vacaciones durante su semana distrital.

En ella se le les acusa de los delitos de abandono de destino, fraude al fisco, obtención fraudulenta de remuneraciones y uso malicioso de certificado médico.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, “habiéndose aceptado la competencia de la presente causa, en audiencia de dieciocho de julio de dos mil veinticinco, se provee querella interpuesta“.

“Los funcionarios públicos que han usado licencias médicas falsificadas o han hecho uso malicioso de ellas, están siendo investigados, tanto administrativa como penalmente. Lo mismo debe ocurrir con los legisladores que hicieron algo similar“, manifestó por su parte Rondón al presentar la acción judicial.

“La justicia debe ser incluso más rigurosa con los que ejercen cargos de poder, no al revés. En el caso de los legisladores, estas acciones fraudulentas constituyen además un daño a la democracia”, complementó el profesional.

En la acción judicial, una de las solicitudes que se hace a la Cámara de Diputados es “la nómina de todos los diputados que viajaron fuera del país durante semana distrital, desde el año 2021, con indicación de si recibieron alguna autorización para cumplir labores oficiales. Se propone esa fecha dados los plazos de prescripción aplicables”.

Eso sí, hay que precisar que “no existe obligación constitucional ni legal para los diputados y diputadas de ir a sus distritos durante las semanas distritales”.

Los diputados que salieron de Chile en semana distrital, según reportaje de Mega

Según lo revelado por Mega durante junio, varios diputados viajaron al extranjero durante la semana distrital, pese a lo cual evitaron descuentos significativos en sus sueldos tras emplear diversos mecanismos como permisos sin goce de sueldo, declaración de “impedimento grave” o el uso de la semana en terreno para hacerlo.

Entre los legisladores apuntados por incurrir en esta práctica se cuentan parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición, según el reporte que realizó el canal privado.

Uno de los mencionados en este caso es precisamente el presidente de la Cámara de Diputados desde abril, José Miguel Castro, militante de Renovación Nacional. De acuerdo con lo detallado, su ausencia de la Cámara sumó 24 días.

Otro de los parlamentarios que viajaron fuera del país por motivos particulares fue Diego Ibáñez, del Frente Amplio, quien aludió a temas familiares para trasladarse a Alemania, totalizando 14 días de ausencia.

Harry Jürgensen, del Partido Republicano, se ausentó un total de 31 días. También será indagada Carmen Hertz, del Partido Comunista, quien, según el reportaje, se ha ausentado hasta por 20 días de corrido al año, para lo cual emplea permisos sin goce de sueldo, permisos de “impedimento grave” y uso de semanas distritales.

A ella se suma la diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón, la que registra viajes a Estados Unidos, Europa, Uruguay y Brasil, varios de ellos durante la semana distrital, además de otros que realizó con permisos sin goce de sueldo.