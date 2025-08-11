Chile Vamos cede y otorgará cupo a Calisto para sellar acuerdo parlamentario con Demócratas

En el contexto de las negociaciones parlamentarias, Chile Vamos decidió no oponerse para así sumar al partido liderado por Ximena Rincón y asegurar su respaldo a Evelyn Matthei.

Fue el presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, el que confirmó que Chile Vamos está ad portas de sellar el pacto parlamentario con Demócratas.

“Son pocas cosas las que quedan efectivamente por resolverse. Hay buenas posibilidades de que esto quede resuelto hoy mismo”, dijo el timonel RN ratificando que este lunes puede haber humo blanco en las negociaciones que se llevan adelante con el partido liderado por Ximena Rincón.

El optimismo de Galilea se debe a que durante el fin de semana se resolvieron los últimos nudos que alejaban el pacto y que de hecho hicieron suspender un acto programado en que se pensaba dar el apoyo de Demócratas a Evelyn Matthei.

Uno de esos nudos, el más importante —señalan desde Chile Vamos—, era el del cupo que pretendía quedarse Demócratas en la Región de Aysén (Circunscripción 14). El elegido para competir en dicha zona es el diputado Miguel Ángel Calisto, hoy a la espera de que la Corte Suprema confirme su desafuero.

Calisto, que obtuvo en 2021 la primera mayoría en el distrito 27, que abarca toda la Región de Aysén, es la carta mejor aspectada de Demócratas para hacerse con un escaño en la Cámara Alta.

Por lo mismo, el partido liderado por Rincón descartó bajarlo en las negociaciones, pese a que Chile Vamos puso sobre la mesa sus dudas por la situación judicial que atraviesa que, entre otras cosas, incluye una querella criminal por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de fraude al fisco.

Dos altas fuentes de Chile Vamos confirman a EL DÍNAMO que, más allá del “téngase presente” la coalición no seguirá insistiendo en el tema Calisto y que se le “dará en el gusto” a Demócratas para sellar el pacto parlamentario y el apoyo del partido a Matthei.

Esto último, según las mismas voces, fue algo que solicitó la misma abanderada presidencial.

Con la definición de Chile Vamos, Demócratas ya tendría asegurado —a lo menos— dos cupos zonas para competir en la Cámara Alta: Maule, donde irá a la reelección Ximena Rincón, y Aysén donde irá Calisto.

En todo caso, en Chile Vamos tienen sus propias cartas para competir por la zona. Renovación Nacional (RN) proclamó a Raúl Rudolphi quien renunció al consejo regional en noviembre pasado para competir por un escaño en la Cámara Alta.

Mientras que la UDI anunció a Pablo Terrazas, subsecretario de Minería en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y ex secretario general del partido entre 2017 y 2018. Evópoli, en tanto, anunció a Geoconda Navarrete, ex intendente de la región.