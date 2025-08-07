Demócratas condiciona apoyo a Matthei a cambio de cupo en Aysén para diputado Calisto pese a desafuero

Demócratas espera que Chile Vamos ceda y deje inscribir a Calisto en la elección senatorial de Aysén pese a su desafuero.

Las conversaciones entre Chile Vamos y el Partido Republicano —que cumple la función de representar al pacto Derecha Unida— ya están en el ámbito formal. En concreto, para lograr un pacto por omisión en las llamadas circunscripciones binomales que eligen sólo dos senadores.

Dichas circunscripciones corresponden a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Aysén.

Es esta última región, aseguran fuentes de Chile Vamos, la que ha tensionado la negociación con Demócratas, partido con el que la coalición de centro derecha busca una lista parlamentaria conjunta.

Si bien tanto la UDI como Renovación Nacional (RN) ya zanjaron incluir al partido liderado por Ximena Rincón en su lista, hoy existe preocupación en la coalición por la situación que atraviesa Miguel Ángel Calisto, diputado por el 27º Distrito y aspirante al Senado por Demócratas.

Hoy, Calisto está a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie sobre el desafuero que solicitó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y que ya fue acogido por la Corte de Apelaciones de Coyhaique el lunes de esta semana.

La tensión por cupo Calisto

Tanto en Demócratas como en Chile Vamos reconocen que la situación de Calisto no es auspiciosa. El diputado es acusado por el CDE —que presentó una querella en su contra— de presunto fraude al fisco; en particular, por supuestamente desviar fondos de asignaciones parlamentarias a dos cercanos.

Ante ese escenario, en Chile Vamos apuestan por bajar a Calisto y que, en su lugar se presente otra carta de Demócratas, según reconocen dos altos dirigentes de la UDI y Chile Vamos.

Sin embargo, Demócratas ha reafirmado su respaldo a Calisto pese a estar desaforado. Es más, según advierten a EL DÍNAMO fuentes enteradas de las negociaciones, la directiva del partido de Rincón condicionó su apoyo a la candidatura de Evelyn Matthei a mantener el cupo para Calisto.

El mensaje fue recibido en Chile Vamos, y las mismas fuentes reconocen que Matthei transmitió a las directivas de su coalición que deben hacer todos los esfuerzos necesarios para contar con el respaldo de Demócratas para la primera vuelta.

El problema es que la situación de Calisto podría mermar las posibilidades de sus compañeros de lista. Renovación Nacional (RN) en su consejo general del sábado pasado proclamó a Raúl Rudolphi quien renunció al consejo regional en noviembre pasado para competir por un escaño en la Cámara Alta.

Pese a no ser proclamado aún, en la UDI se baraja el nombre de Pablo Terrazas, subsecretario de Minería en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y ex secretario general del partido entre 2017 y 2018.

El tema de Aysén también es mirado con atención ya que el Partido Republicano y su aliados no tendrían candidatos fuertes en la zona. De hecho, voces del sector advierten que es la circunscripción donde es más probable que el pacto se omita en favor de Chile Vamos.

En Demócratas, en tanto, se defienden señalando que debe prevalecer la presunción de inocencia y apuntan a que Chile Vamos en otras elecciones han llevado candidatos incluso en la calidad de imputados.

Miembros de la directiva fueron consultados por este medio para una versión oficial, sin embargo hasta el cierre de edición no hubo respuesta.