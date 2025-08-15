Los motivos por los que el senador Chahuán no se postulará como diputado en las próximas elecciones parlamentarias

El senador por Valparaíso, Francisco Chahuán (RN), anunció este viernes que no competirá por un escaño en la Cámara de Diputados para las próximas elecciones. La decisión, explicó el político, la atribuyó a la ley que limita la reelección de autoridades.

El parlamentario de Renovación Nacional comunicó su determinación mediante una declaración pública a través de su cuenta en X, en la que recordó que inició su trayectoria en el Congreso hace dos décadas, primero como diputado y luego como senador: “En este tiempo, he tenido el privilegio de ser el legislador con más proyectos de ley presentados y aprobados desde que hay registro, el año 1990 a la fecha”.

Sobre las versiones que lo situaban como candidato a la Cámara Baja en las siguientes elecciones, Chahuán aclaró: “Ad portas de concluir mi mandato senatorial, y pese a las insistentes solicitudes de que postule como diputado –sabiendo que las encuestas me favorecen ampliamente– he decidido no ser candidato“.

El senador aprovechó el texto para repasar iniciativas en las que participó o promovió, como la descentralización, leyes medioambientales y su rol en la Comisión de Salud durante la pandemia. Asimismo, recordó su participación en el proceso político tras el estallido social, en la que “empujamos una salida democrática”.

El parlamentario agregó que, más allá de los números, su principal orgullo ha sido la cercanía con la ciudadanía. “Nunca cerré la puerta a nadie. Desde mi oficina, gestionamos soluciones concretas a problemas urgentes, con la certeza de que el Estado existe para aliviar los dolores de las personas y abrirles caminos de esperanza“, indicó.

“Chile necesita nuevos liderazgos”

El parlamentario defendió la importancia de la norma que limita la reelección y recalcó que fue uno de sus impulsores. “Creo firmemente en la renovación política. Chile necesita abrir paso a nuevos liderazgos que asuman con compromiso y altura de miras las tareas que el país exige”, sostuvo.

De todas formas, descartó que esto implique un alejamiento de la vida pública. “Seguiré sirviendo a Chile desde los espacios que la Providencia y la ciudadanía dispongan, porque mi vocación por lo societal –por lo que nos une como comunidad– es irrenunciable”, aseguró. Y agregó: “Amo a Chile y a mi Región de Valparaíso, y siempre estaré disponible para su gente, particularmente los más postergados y vulnerables”.

Finalmente, cerró su declaración con un mensaje de gratitud: “Con la frente en alto y el corazón agradecido, cierro este ciclo. Lo hago convencido de que la política es un camino para buscar la santidad a través del servicio, y que la patria se engrandece cuando quienes la aman trabajan por ella sin descanso”.