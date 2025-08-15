Entre tensiones y aspiraciones de los partidos: senatorial por Valparaíso asoma como la madre de las batallas en la Parlamentaria 2025

Jorge Sharp, María José Hoffmann, Arturo Squella, Diego Ibáñez, Karol Cariola y Carolina Marzán son algunas de las apuestas fuertes de los partidos para conseguir un escaño en la elecciones de senadores de Valparaíso.

Para la elección senatorial de Valparaíso se dará una situación pocas veces vista: ninguno de los legisladores en ejercicio repostulará a su cargo.

El único que lo iba a hacer era Tomás de Rementería (PS) que asumió hace pocos meses no por elección popular, sino por reemplazo de la destituida Isabel Allende, también socialista. Sin embargo, en un giro de último momento, el PS le quitó el piso a De Rementería —que incluso había sido proclamado por el comité central del socialismo— y le dio el cupo a José Miguel Insulza.

Así las cosas, los cinco senadores actuales de la región —Francisco Chahuán y Kenneth Pugh de RN, Ricardo Lagos Weber del PPD y Juan Ignacio Latorre del FA— no se presentarán a la reelección.

En el caso de Chahuán y Lagos Weber su no repostulación se debe a que alcanzaron el límite de periodos en el cargo (2). Y ambos están siendo sondeados en sus partidos para asumir una candidatura por la Cámara de Diputados.

Pugh fue descartado por RN al tener mejores cartas prospectadas en la zona, ya que el senador en ejercicio fue arrastrado por Chahuán en la elección de 2017.

Y Latorre, que anunció su intención de competir, fue proclamado por el comité central de su partido como candidato a diputado. Eso sí, aún existe la posibilidad que el legislador frenteamplista se presente a la reelección si su partido consigue otro cupo en la lista mayoritaria del oficialismo.

Así las cosas, el escenario está abierto para los aspirantes a senadores por Valparaíso, la región más populosa que tendrá elección de representantes de la Cámara Alta en estos comicios parlamentarios.

Sólo como ejemplo, en la última elección regional, votaron más de 1,2 millones de electores. Por lo mismo, la elección toma especial relevancia en el contexto de la carrera presidencial.

Los que aspiran a representar a Valparaíso en medio de tensiones internas

En la derecha, dicen voces de las coaliciones que presentarán candidatos, no se ha generado mayor tensión en la elección de candidatos.

En RN, por ejemplo, desde el 2024 que estaba definido que Camila Flores y Andrés Longton, ambos diputados por la región, serían las cartas para buscar uno de los 50 asientos que otorga el Senado. El damnificado fue Andrés Celis, quien renunció al partido para competir en un cupo por la UDI, pero que posteriormente dicha opción fue descartada por el gremialismo.

En su lugar, se escogió a María Paz Santelices como dupla de María José Hoffmann, la carta más fuerte de Chile Vamos para la senatorial.

Santelices fue gobernadora provincial de Petorca en el segundo mandato de Sebastián Piñera, y en la UDI señalan que es una de las “apuestas fuertes” para senatorial puesto que, a pesar de no ser conocida a nivel nacional, la candidata es reconocida en la región.

Por el momento, falta que Evópoli dé a conocer sus opciones para completar la lista.

En el pacto Cambio por Chile —que agrupa al Partido Republicano, el Partido Nacional Licertario y el Partido Social Cristiano— el “cabeza de serie” será Arturo Squella, quien estará acompañado por Alberto Soto, vicealmirante en retiro de la Armada.

También por la lista de derecha asoma Julio Martínez, como carta del PSC, y Esteban Barahona, presidente regional del PSC.

A pesar de que se sondeó a Vanessa Kaiser como opción en Valparaíso, finalmente la hermana de Johannes Kaiser competirá en La Araucanía.

En el oficialismo, por el contrario, la negociación al interior de los partidos y la coalición ha sido tensa y llena de fricciones.

En el Frente Amplio, el partido con mayor presencia en la región —tienen cuatro diputados, un senador, dos alcaldes y el gobernador Rodrigo Mundaca fue electo en dos ocasiones por cupo del partido— ha expresado en reiteradas ocasiones tener pretensiones más altas que el resto de partidos de la coalición.

No obstante, al interior del FA han habido disputas internas, como la de los diputados Jorge Brito y Diego Ibáñez, ambos aspirantes a ser candidatos al Senado por su partido.

El comité central del FA designó a Ibáñez como candidato al Senado, pese a que Latorre es incumbente, dejando a un lado del camino a Brito. Sin embargo, ésta último no ha cedido en sus pretensiones y no ha bajado su candidatura y apuesta a que el partido logre otro cupo más luego de que se bajara el FREVS y AH de la lista única oficialista.

El problema es que el segundo en la lista de prioridades es Latorre.

El tema del FA en Valparaíso, por otra parte, impactó en las negociaciones de los partidos. Según acusaron los regionalistas verdes, no se le estaba dando el cupo a Jorge Sharp para competir en la senaturia de la quinta región, lo que resultó una de las razones del fracaso de la lista única.

“Nosotros no tuvimos veto del frente, eso no es verdad. Andrés Couble fue claro en eso. No es cierto que lo hayan vetado. Pero no podíamos competir porque no le daban el cupo a Sharp. No lo vetaban, pero no le daban el cupo. Usted interprete”, dice Mulet a EL DÍNAMO.

Finalmente, con la lista alternativa del oficialismo se le abre la posibilidad al ex alcalde de Valparaíso de ser candidato a la Cámara Alta.

En el oficialismo también asoman como cartas para presentarse a la elección las diputadas comunistas Karol Cariola y Carmen Hertz, por el Partido Comunista. Eso sí, ha levantado ciertos reparos que ambas “emigren” a un región desconocida en lo electoral, ya que la primera es diputada por el Distrito 9 y la segunda por el 8.

La apuesta del PPD es el de la diputada Carolina Marzán, que representa al Distrito 6 que abarca 29 comunas de Valparaíso. En el partido dirigido por Jaime Quintana apuestan que Marzán será la sorpresa del oficialismo quedándose con el cupo que dejará Lagos Weber.