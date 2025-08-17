“Deberá asumir las consecuencias legales”: Enríquez-Ominami arremete contra Parisi por choque en inscripción de candidaturas

ME-O acusa al abanderado por el PDG de hacer un llamado “al mismo lugar y hora” de su inscripción, “sin permiso y en infracción a la ley”.

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, difundió este domingo una declaración pública en la que rechazó el llamado realizado por el abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien convocó a sus seguidores a concurrir al Servicio Electoral (Servel) el mismo día y hora en que inscribirá formalmente su candidatura a La Moneda.

Enríquez-Ominami confirmó que su inscripción se llevará a cabo el próximo lunes 18 de agosto a las 11:00 horas, en el frontis del Servel ubicado en calle Esmeralda 611, en Santiago. “Realizaremos el acto oficial de inscripción de nuestra candidatura para la elección presidencial, autorizado por permiso oficial otorgado por la I. Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana“, señaló en la misiva.

El ex diputado acusó que el abanderado del PDG, en contraste, habría convocado a una manifestación sin las autorizaciones correspondientes. “Hemos sabido que el señor Franco Parisi ha llamado públicamente a sus seguidores a concurrir al mismo lugar y hora, sin permiso y en infracción a la ley. Recordamos que todas las personas y organizaciones deben respetar la normativa vigente”, advirtió.

Enríquez-Ominami cuestionó duramente el proceder de Parisi: “En un Estado de derecho, ninguna persona puede promover actos que la ley tipifica como delincuencia. No es aceptable que un candidato a la más alta función del Estado, la Presidencia de la República, promueva este tipo de comportamiento“.

En esa línea, instó a su contendor desistir de la convocatoria. “Exigimos al señor Franco Parisi que cancele de inmediato su convocatoria ilegal y que instruya públicamente tanto a él mismo como a sus seguidores a no concurrir al lugar el día lunes 18 de agosto”, sostuvo.

El comunicado advirtió además que, “en caso contrario, deberá asumir personalmente las consecuencias legales de sus actos y de cualquier alteración del orden público derivada de su convocatoria irregular”.

Finalmente, Enríquez-Ominami reafirmó el carácter pacífico de su propio acto de inscripción. “Nuestro compromiso es claro: el día lunes 18 de agosto a las 11.00 Hs., nos reuniremos de forma pacífica, masiva y ordenada para proponer soluciones y construir el futuro que Chile necesita”, enfatizó. Y concluyó: “En democracia, el respeto a la ley es la base de todo“.