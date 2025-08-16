Panel Ciudadano: Kast y Jara se pelean las preferencias y Parisi se acerca a Matthei

Mientras Jara y Kast se disputan el primer lugar en la encuesta, la candidata de Chile Vamos sigue cayendo en adhesión.

La encuesta Panel Ciudadano UDD mostró que José Antonio Kast (28%) y Jeannette Jara (26%) se disputan palmo a palmo el primer lugar de las preferencias, mientras Evelyn Matthei ve como Franco Parisi pone en peligro su tercer puesto.

Según la medición, que se realizó entre el 14 y 15 de agosto, el líder de Republicanos y la representante de Unidad por Chile mantienen los resultados vistos en ediciones anteriores.

Sin embargo, los principales cambios los experimenta Evelyn Matthei (Chile Vamos), ya que retrocede dos puntos y se ubica con un 13%, mientras que Franco Parisi alcanza por primera vez los dos dígitos y ya llega al 10%.

Más atrás aparece Johannes Kaiser con 6%, y cierran Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, todos con un 1%.

Jeannette Jara cae en segunda vuelta contra Matthei y Kast

A pesar de estar disputando el liderazgo de las preferencias, según Panel Ciudadano UDD, Jeannette Jara sería derrotada en segunda vuelta por cualquiera de los dos representantes de derecha.

En caso que se enfrente a José Antonio Kast, Jara lograría el 32% de los votos, contra el 48% del republicano, mientras el 20% que dice que no votará.

En caso de verse las caras con Evelyn Matthei, la ex ministra del Trabajo mantendría el 32, versus el 42% de la abanderada de Chile Vamos. Un 26% se dice indeciso.