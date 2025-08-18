¿Puede Ximena Rincón postular al Senado? La controversia por su tercera candidatura consecutiva al Congreso

Si el Partido Socialista impugna la candidatura de Rincón, será el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) el que tendrá que resolver.

Ximena Rincón (Demócratas) confirmó su decisión de postular por tercera vez consecutiva al Senado en las Parlamentarias 2025, a pesar de que la Constitución establece que estos legisladores solo pueden ser reelectos una vez. Una resolución que encendió las alarmas en el Partido Socialista, que ya anunció que impugnará su candidatura a la Cámara Alta.

Lo anterior, luego las negociaciones que realizó su colectividad terminaron con seis candidatos del Partido Demócrata al Senado, entre ellos la actual senadora por El Maule.

Es que, según la parlamentaria, al renunciar en 2014, durante su primer período (que inició en 2010), quedó habilitada para presentarse nuevamente como candidata, una visión que no comparte el PS, que en caso de concretarse alista presentará su impugnación ante el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel). De cumplir con los requisitos legales, el caso pasará al Tribunal Electoral Regional del Maule y podría escalar hasta el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Los argumentos de Ximena Rincón para postular al Senado

Según lo manifestado por la senadora Ximena Rincón, se encuentra habilitada para presentarse una nueva vez al Senador porque en aquella ocasión ejerció por cuatro años completos y solo parte de un día, antes de renunciar para asumir como ministra secretaria general de la Presidencia del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

De acuerdo con la ley, cuando un legislador completa más de la mitad de su mandato (cuatro años), se da por hecho que cumplió su período, y de acuerdo con lo analizado por Rincón, al dejar el cargo en ese momento, quedó habilitada para optar por una tercera vez.

Con el propósito de aclarar este punto, Ximena Rincón le pidió al Servicio Electoral (Servel) que se pronunciara sobre el tema. “La mitad del período se cumple el mismo día en que la ley establece el inicio de mandato, del año que divide por dos el periodo del mandato. Por tanto, se considerará que se ha ejercido por más de la mitad de su mandato cuando en el ejercicio del cargo se ha extendido más allá dicho día“, respondió el organismo.

Según la interpretación de constitucionalistas consultados por La Tercera, “los años de un mandato deben contarse del 11 de marzo al 11 de marzo siguiente. De acuerdo a esa lectura, Rincón solo se habría pasado si hubiera ejercido las 00.00 horas del 12 de marzo de 2014“.

Las razones por las que Rincón no podría repostular una tercera vez

Frente a los argumentos que apoyan una tercera candidatura de Ximena Rincón al Senado, quienes rechazan esta opción argumentan que la ley es clara al apuntar que el período se puede asumir como completo cuando se ejerce por más de la mitad de los ocho años.

Al respecto, apuntan que la parlamentaria de Demócratas inició su período el 11 de marzo de 2010 y continuó ejerciendo su cargo hasta pasado el mediodía del 11 de marzo de 2014, cuando renunció.

Según está registrado en el Diario de Sesión del Senado, ese día Rincón asistió a la sesión de instalación del nuevo Senado, marcó asistencia, presenció el juramento de los senadores recién electos y de los reelectos, e incluso votó por la senadora Isabel Allende (PS) como nueva presidenta del Senado.

Vistas las tesis de uno y otro lado, si en definitiva Ximena Rincón continúa con su decisión de postular a la Cámara Alta, será el Tricel el que deba decir la última palabra.