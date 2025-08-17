Los cinco pactos que se inscribieron ante el Servel para las Parlamentarias 2025

Con la inscripción de los pactos parlamentarios solo falta definir a los candidatos a la Cámara y el Senado.

El Servicio Electoral oficializó la inscripción de cinco pactos parlamentarios para las elecciones del 16 de noviembre, faltando solo la definición de los candidatos a senadores y diputados, que se conocerán este lunes.

Los primeros en llegar al Servel fueron Republicanos, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano, los que el pasado 8 de agosto inscribieron su lista con 183 candidatos a la Cámara Baja.

Tras ellos, fue el turno de los partidos Igualdad y Humanista, que concretaron su pacto Izquierda Ecologista Popular, pero sin candidatos.

Este sábado cumplieron el trámite ante el Servicio Electoral el pacto oficialista Unidad por Chile, integrado por el Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Radical, Partido Comunista, PPD y la Democracia Cristiana, con 183 candidatos a la Cámara de Diputados y 30 al Senado.

Luego llegó Evelyn Matthei, quien además de inscribir su candidatura presidencial, lideró la formalización de la lista Chile Grande y Unido, que convoca a Chile Vamos y Demócratas.

Los últimos en oficializar su pacto parlamentario fueron la Federación Regionalista Verde Social (FVRS) y Acción Humanista, los que dieron vida a Verdes, Regionalistas y Humanos, que además integran el Movimiento Transformar y Archipiélago Soberano.

Sin pacto competirán el Partido de la Gente, el Partido de Trabajadores Revolucionarios, Amarillos y el Partido Ecologista Verde.