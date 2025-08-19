Negociación parlamentaria deja los primeros heridos en Chile Vamos: Mellado se va de RN y anuncia apoyo a Kast

La inscripción de las candidaturas parlamentarias terminó con la renuncia de Mellado a RN y cumpliendo su advertencia de apoyar a Kast.

Un incómodo momento vive Renovación Nacional, luego que el diputado Miguel Mellado anunciara su renuncia a la jefatura de la bancada RN y de paso dejara el partido de Chile Vamos para apoyar a José Antonio Kast.

El parlamentario comunicó su decisión al resto de sus compañeros de comité, noticia que llegó hasta el comando de Evelyn Matthei, desde donde se comunicaron con Mellado para intentar convencerlo de revertir su postura.

Esto, ya que según precisó La Tercera, estaban en conocimiento que, tras su salida de Chile Vamos, entregaría su respaldo a Kast, situación que ya había adelantado semanas atrás.

“Yo termino la presidencia de la bancada de la Cámara, la jefatura de bancada, y renuncio a Renovación Nacional porque yo no voy a estar en un lugar donde no me consideran”, declaró Mellado en un programa de streaming.

La molestia del diputado Miguel Mellado está en que Renovación Nacional lo descartó de para ser candidato al Senado en La Araucanía, a pesar de asegurar que las encuestas en la zona lo respaldaban.

Sin embargo, la tienda de calle Antonio Varas finalmente considerado como opciones a la Cámara Alta a los diputados Jorge Rathgeb y Miguel Becker.

Ante esto, Mellado tomó la determinación de dejar la jefatura de la bancada de diputados y renunciar a RN para cruzar la vereda y apoyar la candidatura de José Antonio Kast, cumpliendo así con sus advertencias.

Tras concretar su salida de Chile Vamos, el legislador se reunió con Ruth Hurtado, quien fue su ex jefa de gabinete, y actual secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, y Rodolfo Carter.