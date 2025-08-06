RN toma cartas ante descuelgues: denuncia a Carlos Larraín y a parlamentarios ante Tribunal Supremo

Rodrigo Galilea dejó ver que quienes apoyen públicamente a Kast, en desmedro de Matthei, serán sancionados.

El senador Rodrigo Galilea, timonel de Renovación Nacional (RN), anunció que la colectividad ya tomó medidas para hacer frente a los descuelgues de reconocidos militantes, como Carlos Larraín, en favor de la campaña de José Antonio Kast.

En entrevista con CNN Chile, el legislador dejó en claro que “debe haber un pronunciamiento y algún tipo de sanción” para quienes anuncien públicamente que apoyarán a Kast, en desmedro de la candidata del partido, Evelyn Matthei.

“Si una persona pertenece a un partido político, debiera tener un mínimo de consideración de lo que su partido decide”, dejó en claro Galilea.

La postura del presidente de RN se conoce luego de las declaraciones de Carlos Larraín, ex timonel de la tienda de calle Antonio Varas, quien ya anunció que votará por Kast, mismo camino que tomaron el senador Alejandro Kusanovic y el jefe de la bancada de diputados, Miguel Mellado.

Frente a estas declaraciones, Galilea recalcó que debe existir “un mínimo de disciplina” con las decisiones tomadas por la colectividad, y de paso anunciando que el Tribunal Supremo ya inició procesos contra los tres involucrados.

El parlamentario puso especial énfasis en el caso del senador Kusanovic, quien se unió meses atrás a RN y “jamás había militado en un partido”, por lo que “quizás no ponderó bien lo que significaba la disciplina partidaria”.

Ante esta situación, Rodrigo Galilea ya conversó con él y le dejó ver que no tiene sentido que siga al interior de Renovación Nacional si no sigue sus lineamientos, por lo que “va a evaluar renunciar y mantener la independencia que siempre había tenido”.