Cámara de Diputados aprueba en general la creación del FES: esto es lo que sigue para el proyecto que elimina el CAE

La iniciativa que crea el nuevo Financiamiento para la Educación Superior se aprobó con 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones.

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en general la tramitación del proyecto que crea el nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES), con el cual se pondrá fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Tras una larga discusión en Sala, el proyecto fue aprobado con 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones, situación por la cual la iniciativa que también contempla un plan de condonación y reprogramación de deudas educativas avanza su primer gran paso.

Cámara de Diputados.

Los detalles del proyecto que crea el FES y pone fin al CAE

El proyecto que impulsa el Gobierno de Gabriel Boric se divide en dos partes: en un nuevo instrumento para financiar la educación superior y establece un mecanismo para condonar las deudas.

En detalle, la iniciativa contempla tres formas de condonación: inicial, mensual y por pago anticipado. La condonación inicial se calcula en base a tres factores: situación académica (egresado o estudios interrumpidos), su situación de pago (al día o en mora) y el número de cuotas pagadas del crédito respecto al plazo total.

Tras la condonación inicial, lo que quede por pagar se ajustará a una cuota mensual tope del 8% del sueldo. También hay un tramo que está exento: quienes reciban un ingreso menor a $500 mil no pagarán.

La condonación por pago anticipado contempla a las personas que paguen en forma anticipada el 75% de la deuda remanente tras la condonación inicial dentro de 60 días hábiles desde su adhesión, a quienes se le condonará el 25% final.

Qué sigue en la tramitación del proyecto que crea el FES

Tras ser aprobado en general la idea de legislar en la Cámara de Diputados, el proyecto pasa al Senado en su segundo trámite, donde será discutido en comisiones para que posteriormente se vote en Sala.

En este contexto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pidió colaboración a la Cámara Alta para que la iniciativa tenga luz verde antes de fin de año.

“Hoy día hemos tenido votaciones muy sólidas en este proyecto, aquí en la Cámara de Diputados y creo que eso debería ser un mensaje claro para el Senado en el siguiente trámite constitucional, para que podamos colaborar para que esta reforma sea realidad para que cumpla con su objetivo de aliviar la carga, facilitar el acceso a la educación superior y al mismo tiempo hacerlo con el resguardo de la sostenibilidad fiscal“, sostuvo el secretario de Estado.

“Acá el tiempo podrá jugar a favor de algún cálculo político, pero lo que es claro es que para las personas y para el fisco juega en contra y ojalá que el Senado entienda esa realidad y nos ayude a que este proyecto efectivamente pueda aprobarse durante este año“, cerró el titular de Hacienda.