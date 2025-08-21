“Ha generado un daño incalculable”: Galilea al Tribunal Supremo de RN y piden su suspensión tras inscripción de nómina parlamentaria

La directiva regional del Biobío de RN solicitó al Tribunal Supremo la suspensión del timonel, acusándolo de perjudicar a varios candidatos.

El resultado de la negociación parlamentaria de Chile Vamos no dejó contentas a las bases de Renovación Nacional (RN), siendo el presidente del partido, Rodrigo Galilea, sindicado como el principal responsable.

Pese a lograr 56 cupos de la lista parlamentaria que se acordó con la UDI, Demócratas y Evópoli, desde las directivas regionales y otros sectores han cuestionado al timonel por no “defender los intereses” del partido que dirige y, en cambio, privilegiar a sus aliados.

Así lo manifestó en un requerimiento ante el Tribunal Supremo la colectividad Claudio Eguiluz, presidente regional del Biobío de RN que acusa a Galilea de haber omitido a dos candidatos del partido en el Distrito 21 en favor de la diputada de Demócratas, Joanna Pérez.

El escrito acusa al senador de haber “ejercido y administrado las facultades de representación que detenta, en forma ilegítima, desleal e ignorando los acuerdos adoptados por las más amplias mayorías de la directiva regional del Biobío, y de todos sus Consejeros Regionales”.

Además, se le reprocha por “haber omitido sin justificación alguna a todos los candidatos de Renovación Nacional de cualquier postulación al Congreso Nacional en el Distrito 21, favoreciendo las postulaciones de partidos políticos ajenos incluso a Chile Vamos”.

En esa línea, el escrito apunta a que el timonel de RN cedió dos cupos en favor de Evópoli, partido con poca presencia en la zona, para “asegurar las mejores posibilidades” a la actual diputada Johanna Pérez (Demócratas).

“Es decir, ha generado un daño incalculable, al privar a RN de representación parlamentaria en el Distrito 21, lo que constituye una administración desleal de sus poderes de representación de los intereses del partido”, añade el requerimiento.

Según se lee en el documento, el consejo regional de RN nominó para la elección de diputados a Julio Anativia Zamora y a Francisco González, quienes finalmente no fueron incluidos en la nómina.

Asimismo, se plantea que Galilea habría incurrido en una infracción al artículo 47 de los estatutos del partido que dicen relación con participación, transparencia y probidad con la que debe actuar el presidente del partido.

En ese sentido, se acusa al también senador de actuar “sin ninguna transparencia y de manera desleal, adoptando una decisión contraria a los intereses de RN y de sus autoridades del distrito 21, en la tarde del último día de la inscripción, asegurando que su actuar desleal no podría ser combatido”.

Por último, el requerimiento presentado ante el TS solicita que “se determine la aplicación de una sanción, donde se solicita la suspensión de sus derechos de afiliado durante todo el proceso de elecciones por cuanto no entrega ninguna garantía de que cesara en sus ataques a los intereses de RN”.

Sube la presión contra Galilea

El requerimiento contra Galilea en el Tribunal Supremo es una muestra más de la molestia que ha causado en RN el resultado de la negociación parlamentaria.

Desde la llamada “derecha social” lote liderado por Mario Desbordes se resintió no haber llevado candidatos del sector que estaban en la prenómina y que fueron bajados para favorecer a Demócratas, como sucedió en el Distrito 9 con Jorge Durán (acusado de violación) o en el 8 con Cristóbal Saavedra.

Esa molestia ha sido compartida en distintos chats del partido en donde incluso se ha instado a la directiva a que lleve a cabo el proceso de elección de la directiva que está pendiente.

De hecho, algo similar planteó Miguel Mellado tras renunciar a RN. En entrevista con EL DÍNAMO, el ex jefe de bancada de diputados RN sostuvo que “la conducción de Rodrigo Galilea no ha estado acorde con lo que el partido merece” y que “las indecisiones de esta directiva van a llevar a que RN tenga un mal resultado”.