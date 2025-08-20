FRVS reacciona a salida de Esteban Valenzuela: “Seguiremos colaborando lealmente al Gobierno”

En esta línea, precisaron que buscarán que Esteban Valenzuela tome un rol primordial en la campaña parlamentaria y de apoyo a Jeannette Jara.

La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) se refirió a la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura, destacando su labor al frente de la cartera y dejando en claro que seguirán siendo parte del oficialismo.

En una declaración pública, la colectividad indicó que “durante su gestión, el ministro Valenzuela consolidó las mejores condiciones para la exportación de frutas, impulsó con convicción una política agraria moderna, recuperó tierras agrícolas, focalizó los recursos para riego y cuidado del agua y, sobre todo, se distinguió por ser un ministro que llevó soluciones al Gobierno y nunca problemas”.

Junto con ello, “agradecemos al presidente Gabriel Boric por haber permitido desde tan relevante cargo ayudar tan digna y eficientemente a nuestro país con uno de los mejores de los nuestros. Los Regionalistas Verdes seguiremos colaborando lealmente al Gobierno como lo hemos hecho hasta ahora, con o sin cargos en el Gabinete”.

En esta línea, precisaron que buscarán que Esteban Valenzuela tome un rol primordial en la campaña parlamentaria y de apoyo a Jeannette Jara, ya que “su experiencia y capacidad nos ayudará, ahora al no estar en el gabinete, con más libertad a un gran triunfo parlamentario regionalista verde en noviembre”.

La salida del ahora ex ministro de Agricultura se da luego que el FRVS quebrara las negociaciones del oficialismo para presentar una lista única y prefirieran presentar un pacto parlamentario alternativo con Acción Humanista, además de llevar como candidato al Senado al diputado opositor Miguel Ángel Calisto.