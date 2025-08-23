“No solo no conoce su programa…”: comando de Kast respondió a las críticas de Jeannette Jara

El comando de José Antonio Kast salió al paso de los cuestionamientos de Jeannette Jara al programa del candidato del Partido Republicano.

El comando del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a las críticas a su programa de gobierno formuladas por la postulante oficialista a La Moneda, Jeannette Jara, quien aseguró que las propuestas son “para la galería” y nos hacen “retroceder en lo que hemos avanzado como país”.

La ex ministra del Trabajo se refirió a la anunciada rebaja al 3% al impuesto de las empresas y la eventual eliminación del aporte solidario, y acusó a Kast de “nuevamente querer castigar a los adultos mayores”.

En particular, en el tema de las contribuciones, Jeannette Jara cuestionó la reducción de impuestos y afirmó que “va a generar mayor deuda, mayor déficit fiscal, afectando además a las empresas en Chile y al propio Estado”.

La respuesta del comando de Kast a las críticas de Jara

Al abordar las críticas de Jeannette Jara al programa del gobierno de José Antonio Kast, el comando del líder republicano manifestó que “la candidata del Gobierno, al parecer, no solo no conoce su programa sino que también critica los programas de otros sin leerlos”.

“Lo que se propone es eliminar el préstamo forzoso al Estado que se aprobó en la reforma de pensiones, sustituyéndolo por inversiones en instrumentos de mercado, resguardando el aumento de pensiones y el 100% de ahorros de los cotizantes”, explicó a continuación.