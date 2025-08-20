El llamado de comando de Jeannette Jara: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”

Laura Albornoz reconoció que Jara “se ha equivocado, no ha dicho mentiras. Los seres humanos nos equivocamos todos los días, a cada rato. Lo importante es no seguir profundizando sobre esa mentira, o sea, esa equivocación”.

Laura Albornoz, una de las voceras del comando de Jeannette Jara, se refirió a los últimos traspiés protagonizados por la candidata presidencial, donde su programa de primarias le ha provocado una serie de dolores de cabeza.

El último de ellos fue aseverar que el aborto libre no era parte de dicho documento, tras lo cual debió desdecirse y reconocer que sí era una de sus medidas, lo que se suma a su fallida propuesta de nacionalización del litio, que no fueron considerados en su programa de Gobierno.

En entrevista con Nicolás Copano en Turno AM, Albornoz precisó que “ella se equivocó en dos oportunidades y lo ha rectificado. Se ha equivocado, no ha dicho mentiras. Los seres humanos nos equivocamos todos los días, a cada rato. Lo importante es no seguir profundizando sobre esa mentira, o sea, esa equivocación”.

En esta línea, la vocera de Jeannette Jara puntualizó que “nosotros partimos del supuesto de que la vara es más alta para nosotros, por lo demás es una condición bien de género. Siempre tenemos que demostrar más estudios, más capacidad porque nos están exigiendo el doble”.

“Esa es la realidad que nos toca, no nos vamos a victimizar ni llorar, es parte de la pega. No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar. Pero insisto, Jeannette Jara es humana. Es una persona con un tremendo bagaje, con una tremenda capacidad de lo público, de generar diálogos con diferentes sectores del país. Esas son sus cualidades. Si se equivoca dos veces y la rectifica, para mí no es tema”, argumentó Albornoz.