Panel Ciudadano UDD: Kast completó un mes a la cabeza de las preferencias y Jara bajó un punto

Según el sondeo de Panel Ciudadano y la UDD, José Antonio Kast se impondría en una eventual segunda vuelta con Jeannette Jara.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, completó un mes a la cabeza de las preferencias en la intención de voto, mientras que Jeannette Jara bajó un punto en relación al anterior sondeo realizado por Panel Ciudadano y la Universidad del Desarrollo (UDD).

De acuerdo con los resultados entregados este sábado, Kast se mantiene con un 28% de las preferencias, seguido de Jara con 25% (-1) y Evelyn Matthei, con el 14% (+1). Más atrás se ubican Franco Parisi (9%) y Johannes Kaiser (8%).

Respecto de las candidaturas independientes de Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls, el primer obtuvo un 2% de apoyo, mientras que el segundo alcanzó solo un 1%.

Las preferencias presidenciales para una eventual segunda vuelta según Panel Ciudadano y la UDD

Puestos en el escenario de una eventual segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, el candidato republicano obtendría un 50% de los votos, mientras que la postulante del oficialismo llegaría a un 31%, según el sonde de Panel Ciudadano y la UDD.

En tanto, si el balotaje se realizara entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei, la ex alcaldesa de Providencia tendría un 44% de los sufragios, mientras que la ex ministra del Trabajo alcanzaría un 29% de respaldo.