Con Demócratas y Amarillos en primera línea: comando de Matthei anuncia nuevos voceros “temáticos”

Este domingo el comando de Evelyn Matthei anunció nuevas incorporaciones, en concreto, de voceros “temáticos”.
El anuncio se da luego del fracaso del primer diseño de voceros que incluyó a alcaldes y parlamentarios. Dicha estructura del comando, abrió varios flancos debido a la descoordinación en las posturas lo que llevó a terminar con las vocerías.
Esta vez, a diferencia de los anteriores voceros, los rostros que asumirán el rol de hablar por la candidata será a partir de temáticas específicas.
Además, como novedad, figuras de Demócratas y Amarillos fueron incorporados en vocerías claves.
Los nuevos voceros de Matthei
El área de seguridad estará bajo la coordinación del secretario general de Demócratas y exministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien se suma al equipo que ya venía trabajando con la presencia de Christian Alveal, Esteban Díaz y Miguel Alfonso.
En materia económica los voceros serán el exministro de Hacienda, Ignacio Briones y Gonzalo Sanhueza.
En empleo los voceros serán la exsubsecretaria de la Mujer, María José Abud, y el exdiputado y militante de Amarillos por Chile, Zarco Luksic.
En infraestructura, área que pretende impulsar medidas para revitalizar la inversión pública y privada, se contará con las vocería de Clemente Pérez, expresidente de Metro, y del ingeniero Joaquín Dagá.
Las relaciones internacionales estarán a cargo de Issa Kort, mientras que la ex investigadora de Idea País, Magdalena Vergara, en compañía de la socia de Red Activa y exdirectora de colegios, Magdalena Plant, asumirán las vocerías en Educación.
La vocera del comando, Paula Daza, asumirá, junto a Manuel Inostroza, la vocería en Salud. E Isabel Plá y María José Abud estarán en la vocería de temáticas de mujer.